Deniz Alper, Dünya İkincisi! - Son Dakika
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Spor

Deniz Alper, Dünya İkincisi!

Deniz Alper, Dünya İkincisi!

İEÜ öğrencisi Deniz Alper, Bahreyn'de 50m sırtüstü yüzmede dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

04.11.2024 10:49
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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi, milli yüzücü Deniz Alper (17), Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okullar Yaz Spor Oyunları'nda, 50 metre sırtüstünde 26.52'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu. Güçlü rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyayı ülkemize getiren Alper, aralık ayında Antalya'da düzenlenecek Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nda da birinciliği hedefliyor.

İzmirli Deniz Alper, henüz 4 yaşındayken annesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladı. İlk olarak özel ders alan, daha sonra ise kulübe yazılarak yüzmeyi hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getiren Alper, yeteneğiyle farkını kısa sürede gösterdi. İlkokul ve lise döneminde de yüzmeden hiç kopmayan Alper, emeklerinin karşılığını birçok madalya ve kupayla aldı.

Art arda 11 madalya

2023 ve 2024 yılında katıldığı yarışlarda tam 11 madalya alarak ulaşılması zor bir seri yakalayan Alper, Türkiye Arena Kulüplerarası Uzun ve Kısa Kulvar, Uluslararası Edirne Kupası ile Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçmelerinde de birinciliğe ulaştı. Alper'in bu başarısı, onun eğitim yolunu da aydınlattı. Yaklaşık 1 yıl önce milli yüzücü ünvanını alan Alper, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı Milli Sporcu Bursu'nu da alarak bu sene İEÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü kazandı.

"İsmime yakışır bir kariyer"

Günde yaklaşık 6 saat çalıştığını ve yüzmeyi çok sevdiğini belirten Alper, "Ailem, doğayı ve denizi sevdiği için ismimi de Deniz koymuş. Ben de ismime yakışır bir kariyer yaptığımı düşünüyorum. Annem, sağlıklı bir büyüme sürecim olsun diye 4 yaşındayken beni yüzmeye başlattı. Yüzmeyi ilk öğrendiğim anları hatırlıyorum. Yüzmek, harika bir duygu. Ben de severek ve isteyerek devam ettim. Yüzmeyi, hayatımın merkezine aldım. Ortaokul ve lisede de antrenman tempomu bozmadım. Bazen iki, bazen üç, bazen de 6 saat çalıştım. Ders tempomu, günlük hayatımı buna göre şekillendirdim. Planlı olunca bunları yapmak hiç zor değil. Şanslıydım, hiç sakatlık da yaşamadım. Yüzmek, bana çok şey kattı. Planlı ve disiplinli olmayı, sağlıklı beslenmeyi hep yüzme sayesinde oturttum. Son olarak yüzmeye olan sevdam, bana yüzde 100 burslu olarak üniversitede eğitim alma fırsatı da sağladı. Yollarım iyi ki yüzmeyle kesişmiş" dedi.

Madalyayı hissettim

Madalyalara devam etmek istediğini söyleyen Alper, "Bahreyn'de, derecem tam hedeflediğim gibi olmasa da ikinciliğe ulaştım. Harika bir duyguydu. Benim için muhteşem bir deneyim oldu. Suya atlayıp yüzmeye başladığımda sadece kendime odaklanırım, tüm gücümle en iyisini yapmaya çalışırım. Bahreyn'de de böyleydi. Ama yüzmeyi bitirir bitirmez madalya aldığımı hissettim. Aralık ayında Antalya'da Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası için de en iyi şekilde hazırlanıyorum, hedefim madalyayı almak. Üniversitede istediğim bölümü kazandım, bu da beni çok rahatlattı. Şu anda hazırlık sınıfındayım. Fizyoterapi eğitimi almanın, bana spor hayatımda da çok olumlu etki yapacağını düşünüyorum. Bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Deniz Alper, Dünya İkincisi! - Son Dakika

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