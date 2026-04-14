Deniz Kadah'ın Final Maçı
Deniz Kadah'ın Final Maçı

14.04.2026 12:42
Altay, Afyonspor'la kritik maça çıkacak; Deniz Kadah, ilk golüyle takımına katkı sağlamayı hedefliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son maçında cumartesi günü evinde Afyonspor'la kümede kalma mücadelesine çıkacak Altay'da gözler santrfor Deniz Kadah'a çevrildi. Kendisi gibi final niteliğinde maç oynayacak düşme hattındaki rakibiyle berabere kalması halinde bile lige tutunacak siyah-beyazlılarda Deniz Kadah, bu sezon ilk golünü atarak takımının kümede kalmasına katkı sağlamak istiyor. Ligin ilk yarısında lisans sorunu nedeniyle forma giyemeyen 40 yaşındaki golcü, ikinci devrede 10 karşılaşmada görev yaptı. Üç kez ilk 11'de yer alan Deniz, toplam 413 dakika oyunda kaldı. Altay formasıyla Süper Lig'de 1, 1'inci Lig'de 8, 2'nci Lig'de 3 ve kupada 1 gol kaydeden Deniz Kadah, 3'üncü Lig'de ilk kez fileleri sarsmak istiyor.

Kaynak: DHA

