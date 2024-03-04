Denizli Basketbol U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası

Spor

Basketbol U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası 05-06-07 Mart 2024 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. 8 takımın katılacağı üç gün sürecek maçlar Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak.

Denizli'de spor organizasyonları birbiri ardına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan U18 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası 05-06-07 Mart tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Basketbol U-18 Bölge Şampiyonasının Denizli ayağına 8 takım katılıyor. Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Uşak, Kütahya, Muğla ve Denizli'den katılacak takımlar yarı final bileti için parkeye çıkacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından maçların oynanacağı Hasan Güngör Spor Salonunda hazırlıklar tamamlandı. Şampiyonanın ilk maçı Muratpaşa Belediyesi (Antalya) ile Demir Amiraller (İzmir) takımları arasında 05 mart Salı günü saat 11.00'de oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu U18 Ege Bölge Şampiyonasını Denizli'ye kazandırmaktan mutlu olduklarını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu tür organizasyonların Denizli'de sporun gelişmesine ve şehrin ekonomisine katkılar sunduğunu söyledi. Tesis altyapısı ve tecrübeli kadrolarıyla önemli organizasyonları Denizlili sporseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten İlman, sporda marka kent hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. - DENİZLİ