Denizli'de düzenlenen Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri kazananı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika
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Spor

Denizli'de düzenlenen Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri kazananı Ali Gürbüz oldu

Denizli\'de düzenlenen Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri kazananı Ali Gürbüz oldu

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde düzenlenen 13. Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri kıyasıya bir rekabete sahne oldu. 500'e yakın pehlivan boy gösterdiği er meydanında başpehlivanlığın kazananı Ali Gürbüz oldu.

05.08.2024 14:23  Güncelleme: 14:26
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde düzenlenen 13. Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri kıyasıya bir rekabete sahne oldu. 500'e yakın pehlivan boy gösterdiği er meydanında başpehlivanlığın kazananı Ali Gürbüz oldu.

13'üncü Hüseyin Koçal yağlı güreşleri gerçekleştirildi. Müsabakaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve diğer davetliler ve güreş severler katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Beyağaç Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 13'üncü Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Kıran kırana müsabakaların yaşandığı dev organizasyonun başpehlivanlar finalinde Menderes Saltık'ı mağlup eden Ali Gürbüz altın madalyayı almaya hak kazandı. 3'üncülüğü ise Ali İhsan Batmaz ve Yalçın Üncül paylaştı.

Güreşlere ve pehlivanlara desteklerinin davam edeceğini belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Pütün, "Bu sene 13. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayız. Bu sene burada büyük bir pehlivan coşkusu var. Yaklaşık 500'e yakın Pehlivanımız Güreş Federasyonuna kaydını yaptırmış. Bugün 500 pehlivanımız Hüseyin Çokal er meydanına çıkacak. Bu da bizlere büyük gurur yaşatmakta. Bizlere ata sporumuz yağlı güreşlere verdikleri desteklerle ve katılımlarıyla onurlandıran sporcularımıza da çok teşekkür ederiz" dedi.

Tüm misafirleri eksiksiz ağırlamayı çalıştıkları ifade eden Başkan Pütün, "Güreşlere yoğun ilgi var tüm misafirlerimiz eksiksiz ağırlamaya çalışıyoruz. Başka şehirlerden gelen misafirlerimizde var. Balıkesir, Manisa, Çanakkale, Antalya ve Sivas'tan gelen misafirlerimiz var. Parti Genel Başkan yardımcımız burada, milletvekillerimiz burada. Bizleri burada yalnız bırakmadılar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aslen Beyağaçlı olduğunu belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Hüseyin Çokal'ın da yakın akrabası olduğunu dikkat çekti. Ata sporu güreşin önemli bir yerinin olduğunu ifade eden Başkan Tatık, "Aslında bütün sporlar kıymetli. Çocuklarımız, gençlerimiz sporla uğraştığı zaman kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan uzak duruyorlar. Bu hususta da ben çok önemsiyorum sporu, yani başarılı olup olmamaktan ziyade burada yarışmak çok önemli. Bütün gençlerimiz spora yönelmeli. Bizler de belediye başkanları olarak, kurum amirleri olarak veya sivil toplum kuruşları olarak spora desteklemeliyiz ve sporun ve sporcunun yanında olmalıyız. Ben şuanda gururluyum başkanımıza da teşekkür ederim böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için. Sporcular birbirlerini olan saygıyı kaybetmesinler. Kazanabilirler kaybedebilirler bunlar önemli değil. Zaten güreşin hedefi de disiplini sağlamaktır ve saygıyı korumaktır" dedi.

Yağlı güreşlerin finalinde Menderes Saltık'ın sırtını yere getirerek şampiyon olan Ali Gürbüz ise "Beyağaç halkı çok içten çok samimiler. Bugün burada onlara inşallah güzel güreş izleteceğiz. Gelmek bugüne nasipmiş, şimdiye kadar gelmemiştim. Bugün bu güzel etkinlikle Beyağaç halkına ve tüm güreş severler güzel mücadeleler izleyecekler" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de düzenlenen Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri kazananı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de düzenlenen Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri kazananı Ali Gürbüz oldu - Son Dakika
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