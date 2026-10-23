Denizli OSB masa tenisi turnuvasında Ana Tablo şampiyonu Bahar Tekstil oldu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Ana Tablo'da kazanan Bahar Tekstil takımı, Klasman Grubu'nda ise şampiyon Denizli OSB Müdürlüğü oldu.

Denizli OSB Müdürlüğü, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Denizli Masa Tenisi İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Denizli OSB 7. Masa Tenisi Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı. DOSTEK Koleji Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen final müsabakaları ve ödül törenine; Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Bölge Müdürü Ahmet Taş, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Oğuz Yavuz, Honaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren, Honaz İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Yılmaz, Honaz İlçe Emniyet Karakol Amiri Komiser Sinan Emre, sanayiciler, Bölge firmalarının çalışanları ve aileleri katıldı. Bölgedeki firmalar arası birlik ve beraberliği güçlendiren turnuvada bu yıl 20 takım ve 91 sporcu mücadele etti. Yapılan kura çekimi ardından 4 grup oluşturuldu ve lig usulüne göre maçlar gerçekleştirildi.

Rekabetin ve heyecanın hat safhada yaşandığı turnuvada finale kalan 4 takım aralarında; Ana Tablo'yu 1. bitiren ile 4. bitiren ve 2. bitiren ile 3. bitiren karşılaşacak şekilde maç yaptı. Kazanan takımlar şampiyonluk müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Kaybeden takımlar ise 3'üncülük ve 4'üncülük maçlarını oynadı. Eleme usulüne göre yapılan maçlar neticesinde rakiplerine üstünlük sağlayarak kazanan takım turnuvanın şampiyonu oldu. Ana Tablo final müsabakasında Bahar Tekstil ile PAÜ Hastane Takımı karşı karşıya geldi. Yeşil masada finale yakışan bir müsabaka oldu ve sonucunda Bahar Tekstil takımı şampiyonluğu elde etti. Klasman Grubu'nda ise Denizli OSB Müdürlüğü ile Tan Tekstil takımları karşılaştı ve nefes kesen finalin ardından şampiyonluk kupasının sahibi Denizli OSB Müdürlüğü oldu.

Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nın kazananları ödüllerine kavuştu

Final müsabakalarının ardından ödül törenine geçildi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Oğuz Yavuz, Masa Tenisi Denizli İl Hakem Kurulu Başkanı Sait Yücel ve Kurul hakemlerine plaketlerini Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Bölge Müdürü Ahmet Taş takdim etti. Turnuvanın en centilmen takımı Gökhan Tekstil takımı olurken ödüllerini Honaz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren verdi.

En Centilmen Kadın Sporcu Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş. firmasından Tuğba Akyay ve En Centilmen Erkek Sporcu ise Rateks Tekstil firmasından İlker Yılmaz oldu. Sporcular ödüllerini Masa Tenisi Denizli İl Temsilcisi Oğuz Yavuz ve Honaz İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Yılmaz'ın elinden aldı.

Klasman Grubu'nda şampiyonluk kupası sahibini buldu

Klasman Grubu'nun şampiyonu Denizli OSB Müdürlüğü takımı, ikincisi Tan Tekstil, üçüncüsü Kaynak Tekstil, dördüncüsü ise OSB Jandarma Karakol Komutanlığı takımları oldu. Klasman Grubu'nun kazananlarına ödülleri Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Honaz İlçe Emniyet Karakol Amiri Komiser Sinan Emre tarafından verildi.

Ana Tablo'da çekişmeli maçların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Ana Tablo dördüncüsü olan NESA Tekstil B takımına ve turnuva üçüncüsü olan NESA Tekstil A takımına ödüllerini Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş takdim etti. Ödül töreninde Ana Tablo ikincisi olan PAÜ OSB Polikliniği takımı alkışlarla sahneye davet edildi. Denizli OSB 7. Masa Tenisi Turnuvası'nın şampiyonu ise Bahar Tekstil takımı oldu. Turnuva ikincisine ve şampiyon takıma ödüllerini Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu takdim etti.

Selim Yaymanoğlu: "Sanayimizin gücü, çalışanlarımızın birliği ve dayanışmasıyla büyüyor"

Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, "Denizli Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan Geleneksel Masa Tenisi Turnuvamızın, dostluk, dayanışma ve centilmenlik ruhu içerisinde tamamlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Farklı firmalarda görev yapan çalışanlarımızın bir araya gelmesine, güçlü sosyal bağlar kurmasına ve ortak bir kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlayan bu organizasyonları, Bölgemizdeki birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir değer olarak görüyoruz. Denizli OSB olarak üretim ve istihdamın yanı sıra çalışanlarımızın sosyal gelişimini, motivasyonunu ve iş yaşamına olumlu katkı sunan faaliyetleri de önemsiyoruz. Sporun birleştirici gücüyle desteklenen bu tür organizasyonların, Bölgemizdeki dayanışma kültürünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Turnuvamızın gerçekleştirilmesine katkı sunan Yönetim Kurulu Üyelerimize, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, görev alan hakemlerimize, organizasyona katılan tüm firma temsilcilerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyor; mücadeleleri, sportmenlikleri ve turnuvamıza kattıkları değer için kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Ahmet Taş: "Masa tenisi turnuvamız, her yıl artan katılımla büyüyor"

Spor Tertip Komitesi Başkanı ve Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ise turnuvaya ilişkin değerlendirmesinde, "Geleneksel Masa Tenisi Turnuvamızla, firmalarımızda görev yapan çalışanlarımızı sporun ortak paydasında buluşturarak Bölgemizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Her yıl artan ilgiyle gerçekleştirilen bu organizasyonun, çalışanlarımız arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmesinden ve centilmence rekabete güzel bir ortam oluşturmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Turnuvamıza katılım sağlayan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.