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Denizlispor Teknik Direktörü Tekke, Keçiörengücü maçı öncesi takımını değerlendirdi - Son Dakika

Denizlispor Teknik Direktörü Tekke, Keçiörengücü maçı öncesi takımını değerlendirdi

12.11.2021 18:03

Spor Toto 1. Ligin 13. haftasında Pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Altaş Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve maçı kazanmak istediklerini bildirdi.

Spor Toto 1. Ligin 13. haftasında Pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Altaş Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve maçı kazanmak istediklerini bildirdi.

Fatih Tekke, takımının Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tekrar Denizlispor'a teknik adam olarak geldiği için mutlu olduğunu anlatan Tekke, "Herkese ve camiaya hayırlı olur. En son geldiğim dönemi hatırlıyorsanız çok zor bir süreçti. Özellikle taraftar ve takımın kenetlenmesiyle ligde kalmayı başarmıştık. Biz elimizden geldiği kadar buradayız. Çalışacağız, tabii ki kolay değil. Mevcut bulunduğumuz yerden önce bir çıkmamız gerekiyor. Şansımız var." diye konuştu.

Tekke, ligdeki her maçın zor olduğunu ve günün sonunda şehrin istediği bu oyunu takımın oynayabileceğini işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncellikle bulunduğumuz durumdan çıkmamız lazım. Önce olumsuz taraflarımızı olumluya çevirip, olumlu yanlarımızı da arttırmalıyız. Ankara Keçiörengücü'nü A'dan Z'ye iyi analiz ediyoruz. Evimizdeki maçı kazanarak 3 puanı hediye etmek istiyoruz."

Tekke dışarıdan bakıldığında takım kadrosunun kaliteli olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Tabii oyuncuları oynatmak belli bir süre isteyen bir şey. Ama takımda şunu istiyorum. Biz bu kadar kolay goller yememeliyiz, takıma hiç yakışmıyor. Aidiyet ve bu coşkuyu bu şehre vermemiz gerekiyor. O istek ve coşku olup işi de disiplinli yapınca umuyorum sağlıklı bir şekilde insanların beklentilerine cevap veririz." değerlendirmesine bulundu.

Takımın orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ise "Hoca değişikliği takımda ve oyunda değişimlere neden olacaktır. Bence iyi sonuçlar olacaktır. Ankara Keçiörengücü maçı bizim çıkış maçımız olacaktır. İnşallah böylelikle yeni yerlere gelmeye çalışacağız." dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Tekke, Keçiörengücü maçı öncesi takımını değerlendirdi
Denizlispor Teknik Direktörü Tekke, Keçiörengücü maçı öncesi takımını değerlendirdi
Denizlispor Teknik Direktörü Tekke, Keçiörengücü maçı öncesi takımını değerlendirdi
Denizlispor Teknik Direktörü Tekke, Keçiörengücü maçı öncesi takımını değerlendirdi

KEÇİÖRENGÜCÜ, Denizlispor, Fatih Tekke, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor Teknik Direktörü Tekke, Keçiörengücü maçı öncesi takımını değerlendirdi - Son Dakika Spor


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