Derbi mağlubiyetinin ardından Mert Hakan'dan kamerana tepki! Söyledikleri olay yarattı - Son Dakika
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Derbi mağlubiyetinin ardından Mert Hakan'dan kamerana tepki! Söyledikleri olay yarattı

03.04.2023 11:07

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-2'lik skorla kaybettiği maçın ardından Mert Hakan Yandaş'ın yayıncı kuruluş beIN Sports kameramanına yaptığı hareket ve dedikleri sosyal medyada infial yarattı. Mağlubiyetin üzüntüsüyle öfkeli olduğu kolayca anlaşılan Yandaş, karşılaşmanın sonunda saha içinde kendisini çekmekte olan kameramana, "Ne çekiyorsun" dedi. 28 yaşındaki milli futbolcunun bu sözleri büyük tepki topladı.

10 kişi kalan Beşiktaş'ın geriden gelerek 4-2 yendiği Fenerbahçe'de maç sonu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Bu isimlerden bir, olan Mert Hakan Yandaş çarpıcı bir harekete imza attı.

"NE ÇEKİYORSUN"

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın sona ermesiyle adeta çileden çıktı. 10 kişi kalan ezeli rakibinden 4 gol yiyen sarı-lacivertlilerde milli futbolcu, kendisini çeken yayıncı kuruluş kameramanına tepki gösterdi. Milli futbolcu, kameramana "Ne çekiyorsun" ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN'A TEPKİ GÖSTERİLDİ

Mert Hakan Yandaş'ın bu hareketi sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Ezeli rakip taraftarları Mert Hakan için birçok paylaşım yaparken, milli futbolcu işini yapan kameramana tepki göstermesi nedeniyle eleştirildi.

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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi mağlubiyetinin ardından Mert Hakan'dan kamerana tepki! Söyledikleri olay yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbi mağlubiyetinin ardından Mert Hakan'dan kamerana tepki! Söyledikleri olay yarattı - Son Dakika
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