Derbi mağlubiyetinin ardından Mert Hakan'dan kamerana tepki! Söyledikleri olay yarattı

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10 kişi kalan Beşiktaş'ın geriden gelerek 4-2 yendiği Fenerbahçe'de maç sonu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Bu isimlerden bir, olan Mert Hakan Yandaş çarpıcı bir harekete imza attı.

"NE ÇEKİYORSUN"

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın sona ermesiyle adeta çileden çıktı. 10 kişi kalan ezeli rakibinden 4 gol yiyen sarı-lacivertlilerde milli futbolcu, kendisini çeken yayıncı kuruluş kameramanına tepki gösterdi. Milli futbolcu, kameramana "Ne çekiyorsun" ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN'A TEPKİ GÖSTERİLDİ

Mert Hakan Yandaş'ın bu hareketi sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Ezeli rakip taraftarları Mert Hakan için birçok paylaşım yaparken, milli futbolcu işini yapan kameramana tepki göstermesi nedeniyle eleştirildi.