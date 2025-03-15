Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi - Son Dakika
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Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi

Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor\'a 1-0 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 9 kişi rakibine 1-0 mağlup oldu. Üst üste ikinci yenilgisini alan siyah-beyazlılar, milli aranın ardından Galatasaray'ı konuk edecek.

15.03.2025 22:31  Güncelleme: 22:34
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 9 kişi rakibine 1-0 mağlup oldu. Geçen hafta da Gaziantep FK'ya kaybeden Solskjaer'in öğrencileri, Galatasaray derbisi öncesinde ağır bir yara daha aldı.

VAR UYARDI, KONYASPOR 10 KİŞİ

Konyaspor'da Melih Bostan, Gabriel Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Şansalan, pozisyonu ekranda izledikten sonra sarı kartı iptal ederek 27. dakikada Melih'e direkt kırmızı kart gösterdi. Genç golcü, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

GEDSON'UN FÜZESİ DİREKTE PATLADI

Beşiktaş ilk yarının son dakikalarına doğru Gedson Fernandes önderliğinde rakip kaleye gitmeye başladı. Fernandes'in maçın 43. dakikasında ceza yayı önünden çektiği şıt üst direğe çarparak dışarıya gitti.

UĞURCAN GOLÜ ATTI

10 kişi Konyaspor, ilk yarının sonunda golü buldu. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Tunahan'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya altı pasta Uğurcan dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yeşil-beyazlıları 1-0 öne geçiren bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

CHAMBERLAIN DE DİREĞE TAKILDI

İlk yarıdaki uzatmanın son dakikalarında Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı. Maçın 45+5. dakikasında Masuaku'nun uzaktan sert şutu ise kaleci Deniz Ertaş güçlükle kornere çeldi. İlk yarıda çalan son düdüğün ardından Konyaspor soyunma odasına önde gitti.

SOLSJAER'DEN DEVRE ARASINDA HAMLELER

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjar, ikinci yarıya başlarken 3 değişiklik birden yaptı. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Joao Mario oyundan alındı. İkinci 45 dakikada Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Emirhan Topçu görev yaptı.

UDUOKHAI DE MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Öte yandan siyah-beyazlıların diğer stoperi Felix Uduokhai de ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Uduokhai yerine 55. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

KONYASPOR'A BİR KIRMIZI KART DAHA

Konyaspor, karşılaşmanın 65. dakikasında 10 kişi kaldı. Yeşil-beyazlılarda Alassane Ndao, orta alanın solunda Masuaku'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Senegalli orta saha, ilk sarı kartını Melih'in gördüğü kırmızı kartın ardından yaptığı itiraz sonrası görmüştü.

KARTAL DERBİ ÖNCESİ MAĞLUP

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf Konyaspor oldu. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Aldığı bu galibiyetle puanını 31'e yükselten yeşil-beyazlılar ise bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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Son Dakika Spor Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kenan KODALAK:
    8TAŞ İÇİN HAKEM ELİNDEN GELENİ YAPTI. YAPI ARAYANLAR MHK YAPININ TA KENDİSİ DERHAL BU BİRİM KAPATILIP ÜYELERİNE VE BAŞKANİNA SORUŞTURMA AÇILMALI 21 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    9 KİŞİYE DÜŞÜRÜLEN TAKIMI BİLE YENEMEYEN KÜÇÜK TAKIM EZİKTAŞ 17 2 Yanıtla
  • ozlem1905:
    BALON 9 KİŞI ILE PATLADI?? 13 1 Yanıtla
  • Selman Taş:
    Ferhat ban yemiş herhalde. hiç sesi çıkmıyor 11 1 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    beceri yok 10 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Arabistanda 1,6 milyon dolar kazanan Fatih terime paragöz diyen kuş familyasının biri yarım sezon görevde tuttuğu van bronckhorst için 3 milyon euro tazminat öder. Üstüne 2.5 daha verip solskjaeri getirir. Öteki mourinho için senelik 12 milyon euro öder. Halleri ortadadır. Ulan sizi şampiyon yapacak hocayı bulsanız 20 vermeye razısınız ama ezilmeye devam edin. Babanız Galatasaray geliyor milli aradan sonra. 6 1 Yanıtla
  • REŞİT ÇINAR:
    Yani 60 dk 10 kişi 30 dk 9 kişi kalan takımı yenemeyen benim takım eziktasim 29 Martta GS yi yener bizim eziktasimiz ...karaktersizler yazıklar olsun bütün futbolculara vede yönetime... 5 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    En azından küme düşmez. 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi - Son Dakika
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