Dev derbiye scout akını var: Fenerbahçe\'nin 3 yıldızına göz dikti

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Son dönemde yaptığı satışlarla Türkiye'nin en çok bonservis geliri elde eden kulübü olan Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'ndaki derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Dev karşılaşmada gözler sarı-lacivertlilerin 3 yıldızında olacak.

3 YILDIZA AVRUPA'DAN TAKİP

Fenerbahçe'nin yıldızları Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek bugünkü Beşiktaş derbisinde Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde olacak.

İZLEYECEK TAKIMLAR

Fransa Ligue 1'den 2 takımın scoutları, sarı-lacivertlilerin son dönemde parlayan yıldızı Oğuz'u tribünden izleyecek. Szymanski için İtalyan ekibi Fiorentina, İsmail Yüksek için de Alman temsilcisi Stuttgart'ın yetkilileri Dolmabahçe'ye gelecek.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSLARI

Fenerbahçe'nin oynadığı son 2 maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Oğuz Aydın, toplamda 3 gol ve 1 asist üretti. Szymanski, 22 maçta sadece 2 gol ve 4 asistle oynasa da Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı başardı. İsmail Yüksek ise görev aldığı maçlarda orta sahadaki mücadeleci kimliği ile öne çıktı.