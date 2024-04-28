DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Batman Petrolspor\'un zaferine ortak oldu

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Batman Petrolspor'un Turgutluspor karşısında elde ettiği zaferi izlemek için Manisa'ya giden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, takımın şampiyonluk sevincine ortak oldu. Çocukluğunun takımı olan Batman Petrolspor'un başarısını yakından takip eden Ekmen, bu önemli anı Batman halkıyla birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.

Ekmen, "Batman Petrolspor'un bu başarısı sadece sahadaki oyuncuların değil, aynı zamanda kulüp başkanı, yöneticileri ve yıllardır süregelen destekleriyle takıma güç veren taraftarların ortak zaferidir" dedi. Kulübün maddi ve manevi olarak yanında olan siyasetçi ve mülki idare yetkililerine, ayrıca bu başarı hikayesini tüm detaylarıyla aktaran yerel basın mensuplarına da teşekkürlerini sunan Ekmen, takımın 2. Lig'deki mücadelesinde de başarılar diledi.

Mehmet Emin Ekmen sözlerine şöyle devam etti: "Batman Petrolspor'un başarısı, Batman'ın ve tüm bölgenin gurur kaynağıdır. Gelecek sezonda takımımızın daha büyük başarılara imza atacağına inancım tam. Hep birlikte daha nice şampiyonluklar göreceğimize inanıyorum."

Ekmen, Batman Petrolspor'un gelecek sezondaki oyunlarını da yakından takip edeceğini belirterek, takıma olan desteğinin süreceğini ifade etti.