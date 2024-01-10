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Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyesi maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor - Son Dakika
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Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyesi maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yenen Develi Belediyespor, bu hafta konuk olacağı Hatay Büyükşehir Belediyesi maçından da galibiyetle ayrılarak seri yakalamayı hedefliyor. Develi Belediyespor başantrenörü Serdar Uslu, takımın hedefinin 5-8 arasında en yüksek yeri elde etmek olduğunu belirtti ve Hatay Büyükşehir Belediyesi maçını kazanarak galibiyet sayılarını arttırmak istediklerini söyledi.

Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyesi maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor
10.01.2024 - 11:08,
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yenen Develi Belediye spor, bu hafta konuk olacağı Hatay Büyükşehir Belediyesi maçından da galibiyetle ayrılarak seri yakalamayı hedefliyor.

Sezona başantrenör Hüseyin Koç'la play-off hedefiyle başlayan ancak sergilediği inişli çıkışlı performansla taraftarını üzen Kayseri temsilcisi, sezonun ilk devresini 4 galibiyetle 10 puanla 11. sırada tamamladı.

Devre arasında takımın başına deneyimli teknik adam Serdar Uslu'yu getiren Develi Belediyespor, yeni koçuyla çıktığı ilk maçta rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yenerek moral buldu.

"Onlar için de çok önemli bir maçtı"

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir mücadelen 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın her iki taraf için de öneminin büyük olduğunu ve bu bilinçle maça çıktıklarını vurgulayan Uslu, "Açıkçası çok zor ve çok değerli bir rakibe karşı oynadık. Bursa Büyükşehir Belediyesi normalde ilk dört için kurulmuş, o şekilde organize edilmiş, ligdeki yeri itibariyle de önemli bir rakipti. Rakibimiz kazansaydı galibiyet sayıları Galatasaray'la eşitlenecekti. Onlar için de çok önemli bir maçtı. Bizim de 6'şar galibiyetleri bulunan Spor Toto SK ve Rams Global Cizre Belediyesi'ne yetişmemiz için yenmemiz gerekiyordu. Rakiplerimizin kaybettiği hafta biz galip gelerek onlara bir adım daha yaklaştık." dedi.

Uslu, her spor dalında olduğu gibi voleybolun da doğrularının bulduğunu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi maçı öncesi oyuncularına bunları anlattığı kaydetti.

"Bu takımın gerçekçi hedefi 5-8 olmalı"

Takımın başına geçtikten sonra gördüğü eksiklikleri tamamlamak için çalıştığının altını çizen Uslu, şöyle devam etti:

"Bu takım için bundan önce yapılanların da hepsi çok değerli ama gördüğümüz eksiklikler vardı. Biz gördüğümüz eksikliklerin üzerine giderek çalışmaya başladık. Esasında çok uzun bir hazırlık dönemi olmadı. Ben salı akşamı ilk antrenmana katılabildim. Dolayısıyla çok büyük bir imkan bulamadım ama burada Develi Belediyesi'nin yapmış olduğu önemli bir yatırım var. Yatırımdan öte spor camiasına karşı sözünü tutan, sözünün arkasında duran, voleybolda düzgün bir yer kazanmak isteyen yönetimle çalışıyoruz. Bu camianın hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu takımın matematiksel olarak yüzde 2-3'lük ilk 4 şansı var. Bu takımın gerçekçi hedefi 5-8 olmalı. Biz de 5 ile 8 arasındaki en yüksek yeri hedefliyoruz. Ben takımın kurulumunda burada değildim. Daha sonra bu ekibe katıldım. Çok değerli oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu söyleyebilirim."

Uslu, Develi Belediyespor yönetiminin başarının gelmesi için her türlü imkanı sağladığını, kulübe karşı spor camiasında oluşan olumlu düşünceleri sportif başarıyla daha da anlamlı hale getirmek için çaba göstereceklerini belirtti.

"Hem averajımızı hem de galibiyet sayımızı arttırmak istiyoruz"

Ligde ilk yarıya göre daha motive bir Hatay Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacaklarını anımsatan Uslu, şu ifadeleri kullandı:

"Son anda kurulmuş bir ekip ama her maç bizim için çok önemli. Onlar da her türlü olumsuzluğa rağmen sahaya mücadele etmek için çıkıyorlar. Onlar için ligde kalıp kalmayacaklarının belli olacağı haftalara girdik. Sonradan ciddi yatırımlar da yaptılar. Oyuncular aldılar. Dolayısıyla onlar da ellerinden geleni ortaya koyup bize karşı oynayacaklar. İlk maç burada kolay geçmedi. Develi Belediyespor 3-2 kazandı ancak çekişmeli bir maç olmuştu. O maçı Develi Belediyespor kaybedebilirdi. Yukarıdaki rakiplerin kaybetme ihtimalinin yüksek olduğu haftaları kayıpsız geçmek istiyoruz. Mümkünse üç puanla geçmek istiyoruz. Hem averajımızı hem de galibiyet sayımızı arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla eğer biz burayı galibiyetle geçersek ve önümüzdeki rakiplerin çok kuvvetli rakiplerle oynayacağını hesaba katarsak onları yakalama imkanını bulacağız."

Kaynak: AA
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