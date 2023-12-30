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İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iptal olan Süper Kupa Finali'ne ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ''Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak.'' iddiasının doğru olmadığı bildirilerek, ''İki ülkeden de Türk vatandaşlarının Hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır.'' denildi.

30.12.2023 - 17:04,  Güncelleme: 17:10
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik, milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Merkezden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak.' iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yoğun bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türk vatandaşı olanların Hacca gelmesini yasaklayacak." iddiasıyla ilgili açıklama yayınladı. Merkezden yapılan açıklamada söz konusu iddiaların doğru olmadığı bildirilirken, "İki ülkeden de Türk vatandaşlarının Hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ DEV FİNAL İPTAL OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Suudi Arabistan'daki Süper Kupa karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin verilmezken, maç günü yaşanan krizin ardından karşılaşma iptal edildi.

İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • Kamuran Sertkaya: bence gidilmemeli,,,yüce Allah'ın emrettiği herşey bedava olmalı,zekat hariç oda kazanırsan..bence elin arabına 100 bin TL ödemek ..çok saçma bence... Yanıtla 28 6
  • Necati Kaya: Yuzbin kisi gidip ortalama 5 bin dolar veriyorlar. Yanıtla 10 12
  • Ahmet Karakan : Müslüman olanın Hacca gitmesini ancak Allah engelleyebilir. Eğer birisi veya birileri bunu yapmaya kalkışırsa Mekke'nin fetih vakti gelmiş demektir. Yanıtla 14 3
  • Hakan Uzuner: Yasaklayında bizde görelim bakalım. Yanıtla 9 5

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan, Süper Kupa, Hac, 3.Sayfa, Politika, Spor, Dünya, Son Dakika

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