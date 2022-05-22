Dilaver Mutlu: "Yapacak bir şey yok artık" - Son Dakika
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Dilaver Mutlu: "Yapacak bir şey yok artık"

22.05.2022 21:36

Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Yapacak bir şey yok artık. Ligin son maçıydı.

Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Yapacak bir şey yok artık. Ligin son maçıydı. İnşallah yeni sene için bir yapılanma yapacağız" dedi.

Adana Demirspor, ligin son haftasında Göztepe'yi konuk etti. 7-0'lık mağlubiyetin ardından konuşan Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Böyle maçlarda oynamak futbolcular içinde zor oluyor. Zor bir maç oldu. Maçın içerisinde golü erken yiyince, futbolcuların direnci kırıldı. Daha sonra toparlamak zor oldu. Yapacak bir şey yok artık. Ligin de son maçıydı. İnşallah yeni sene için bir yapılanma yapacağız" diye konuştu.

(Umutcan İşledici - Zafer Şahin/İHA)

Dilaver Mutlu: Yapacak bir şey yok artık
Dilaver Mutlu: Yapacak bir şey yok artık
Dilaver Mutlu: Yapacak bir şey yok artık
Dilaver Mutlu: Yapacak bir şey yok artık

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dilaver Mutlu: 'Yapacak bir şey yok artık' - Son Dakika


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