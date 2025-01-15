Divan toplantısına damga olay: Mauro Icardi ve sevgilisi Galatasaray\'ı karıştırdı

Spor

Galatasaray'da ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Divan kurulu üyesi Turcan Bolayır'ın çapraz bağ sakatlığının ardından ameliyat olan Mauro Icardi hakkında sözleri toplantıya damga vurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez

TURCAN BOLAYIR: SEN KİMİN PARALARINI YİYORSUN!

Galatasaray Kulübü Divan Üyesi Turcan Bolayır açıklamasında Mauro Icardi için şu ifadeleri kullandı;

"Icardi sempatik, yakışıklı, iyi. Güzel bir futbolcu. Ben anlamadım. Zor bir ameliyat geçirdi diyelim. Ben kalça kırığı ameliyatında 7 ay yerimden kalkamadım. Bu kadar zor bir ameliyat sonrası hala Buenos Aires'te mi? Yeni partneriyle Dubai'ye gitmiş. Sen kimin paralarını yiyorsun! Milyonlarca euro parayı cebe attı, hanımıyla da arası bozuk beni ilgilendirmez, sen geri İstanbul'a geleceksin, Yener İnce'nin ve yönetiminin kontrolüne gireceksin. Hastaneyse burada gırla hastane var. Galatasaray'a bağlı bir futbolcudur. İşi bittiyse, ameliyatını olur, rejenere olur burada. Hastanelerimizde neler var. Paran da bol, istediğin hastaneye gidersin. Yeni partneriyle Dubai'de, oh. Güzel yavrum, bol bol hurma ye geliştir kendini."

Bolayır

İBRAHİM HATİPOĞLU: REHABİLİTASYON DÖNEMİNDE, İLK FIRSATTA DÖNECEK

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Kulübü Divan Üyesi Turcan Bolayır'ın Mauro Icardi'yle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan Hatipoğlu, "O bilgi doğru bir bilgi değil. Düzeltmek istedim. Oyuncumuz Mauro Icardi başarılı bir operasyon geçirdi. Süreç Yener hocamızın kontrolünde devam ediyor. Şu anda Arjantin'de evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta da buraya dönecek" ifadelerini kullandı.