Divan toplantısına damga olay: Mauro Icardi ve sevgilisi Galatasaray'ı karıştırdı - Son Dakika
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Divan toplantısına damga olay: Mauro Icardi ve sevgilisi Galatasaray'ı karıştırdı

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Galatasaray Divan Üyesi Turcan Bolayır, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında, çapraz bağ ameliyat olan Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez ile olan yaşantısını ve Türkiye'de olmayışını eleştirdi. Bolayır'ın toplantıya damga vuran bu sözlerine sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu yanıt verdi. Hatipoğlu, Icardi'nin ilk fırsatta İstanbul'a geleceğini söyledi.

15.01.2025 18:28
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Galatasaray'da ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Divan kurulu üyesi Turcan Bolayır'ın çapraz bağ sakatlığının ardından ameliyat olan Mauro Icardi hakkında sözleri toplantıya damga vurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Divan toplantısına damga olay: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi Galatasaray'ı karıştırdı
Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez

TURCAN BOLAYIR: SEN KİMİN PARALARINI YİYORSUN!

Galatasaray Kulübü Divan Üyesi Turcan Bolayır açıklamasında Mauro Icardi için şu ifadeleri kullandı;

"Icardi sempatik, yakışıklı, iyi. Güzel bir futbolcu. Ben anlamadım. Zor bir ameliyat geçirdi diyelim. Ben kalça kırığı ameliyatında 7 ay yerimden kalkamadım. Bu kadar zor bir ameliyat sonrası hala Buenos Aires'te mi? Yeni partneriyle Dubai'ye gitmiş. Sen kimin paralarını yiyorsun! Milyonlarca euro parayı cebe attı, hanımıyla da arası bozuk beni ilgilendirmez, sen geri İstanbul'a geleceksin, Yener İnce'nin ve yönetiminin kontrolüne gireceksin. Hastaneyse burada gırla hastane var. Galatasaray'a bağlı bir futbolcudur. İşi bittiyse, ameliyatını olur, rejenere olur burada. Hastanelerimizde neler var. Paran da bol, istediğin hastaneye gidersin. Yeni partneriyle Dubai'de, oh. Güzel yavrum, bol bol hurma ye geliştir kendini."

Divan toplantısına damga olay: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi Galatasaray'ı karıştırdı
Bolayır

İBRAHİM HATİPOĞLU: REHABİLİTASYON DÖNEMİNDE, İLK FIRSATTA DÖNECEK

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Kulübü Divan Üyesi Turcan Bolayır'ın Mauro Icardi'yle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaşan Hatipoğlu, "O bilgi doğru bir bilgi değil. Düzeltmek istedim. Oyuncumuz Mauro Icardi başarılı bir operasyon geçirdi. Süreç Yener hocamızın kontrolünde devam ediyor. Şu anda Arjantin'de evinde rehabilitasyon dönemini tamamlamaya çalışıyor. İlk fırsatta da buraya dönecek" ifadelerini kullandı.

Divan toplantısına damga olay: Mauro Icardi ve yeni sevgilisi Galatasaray'ı karıştırdı
İbrahim Hatipoğlu

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile çalkantılı bir ayrılık süreci geçirmesinin yanı sıra bir de Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapatmıştı. Sakatlık sonrası ameliyat olan ve tedavisine devam edilen Icardi, geçtiğimiz günlerde China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Birbirinden ayrılmayan golcü futbolcu ve yeni sevgilisi, sık sık yaptıkları paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Divan toplantısına damga olay: Mauro Icardi ve sevgilisi Galatasaray\'ı karıştırdı

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Son Dakika Spor Divan toplantısına damga olay: Mauro Icardi ve sevgilisi Galatasaray'ı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Serkan Güngör:
    galatasarayliyim.. adam haksiz sayilmaz.. biz cokca sevsekte dogru soze bir sey denmez.. uzatti bu ulkesinde kalma isini.. 56 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEX EN GÜZEL TEDAVİ DIR 33 9 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    milli gavat 22 17 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak:
    ıkardi manitayı değil sizi halletmiş 24 12 Yanıtla
  • Doki:
    Gitsin bu yaptığını Avrupa da yapsın.Yaptırmazlar Bir GS olarak söylüyorum kiralıkken oynadığı sene dışında hiçbir faydası yok kulüpte. 25 7 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Ben koyu Galatasaraylıyım fakat oldum olası sevmedim bunu. Çok magazinsel oldu artık. Kulübe aidiyet duygusu olduğunu zannetmiyorum. Maaşını bir kaç ay ödeme bak nasıl FIFA lara şikayet ediliyoruz. Tuhaf bir şeyler var bunda. Sevemedim bi türlü. Fırlama oyuncu sevmiyorum. 24 6 Yanıtla
  • res:
    Sevgilisinin bekiştaşlı ve tadının çok güzel olduğunu söyledi mouro 3 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    Picardi boynuzlu 10 2 Yanıtla
  • Gürkan Tok:
    bu saatten sonra icardiden gs ye fayda gelmez. daha iyileşecek de form tutcak 9 2 Yanıtla
  • Alparslan:
    yaw iyi giden takım var adam sakat burda olsanbolacak orada olsa n'olacak bunak bunak konusuyorlar 4 4 Yanıtla
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