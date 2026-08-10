Diyarbakır'da Amedspor Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Amedspor Heyecanı

Diyarbakır\'da Amedspor Heyecanı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Zorluoğlu, Amedspor'un Süper Lig'de Diyarbakır'ı temsil etmesinin heyecan yarattığını belirtti.

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de kenti temsil edecek olmasının şehirde büyük heyecan oluşturduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye bir kardeşlik ve dostluk sesi yükselecek" dedi.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor için Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlıklar sürüyor. Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile stadyumda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Stadyumun zeminini de değerlendiren Zorluoğlu, zeminin futbol oynamaya son derece elverişli ve Türkiye'nin en iyi zeminlerinden biri olduğunu söyledi.

'STADYUMDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER, BAZI İMALATLAR YAPILDI'

Süper Lig standartlarının geçen sezona göre farklı olduğunu belirten Zorluoğlu, stadyumda bazı değişiklik ve imalatların yapıldığını ifade etti. Çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanacağını kaydeden Zorluoğlu, "Malumunuz önümüzdeki hafta sonu itibariyle Süper Lig'in 2026-2027 sezonu başlıyor. Biz de Süper Lig'de bu sene uzunca bir aradan sonra Diyarbakır olarak Amedspor'la temsil ediliyoruz. Bundan dolayı şehirde büyük bir heyecan var. İnsanlar heyecanla maçların bir an önce başlamasını bekliyorlar. Bu çerçevede tabii şehrimizin Süper Lig sezonuna topyekun hazırlandığını söyleyebilirim. Bir taraftan taraftar grupları, bir taraftan kulüp yönetimi kendilerine düşen görevleri yapıyor. Bir taraftan futbol federasyonu ve diğer paydaşlar. Biz de valilik olarak bu süreci uzunca bir süreden beri koordine ediyoruz. Bugün de bu sürecin bir parçası olarak Diyarbakır Stadyumu'nun sezona hazır olup olmadığını yerinde görmek, yapılan çalışmaları burada denetlemek üzere buraya geldik. Memnuniyetle gördük ki Diyarbakır Stadyumu'nun zemini futbol oynamaya son derece elverişli ve Türkiye'nin en iyi zeminlerinden bir tanesi. Ama tabii Süper Lig standartları futbol federasyonunun standartları geçen seneye göre biraz farklıdır. Stadyumda bazı değişiklikler, bazı imalatlar yapıldı. Halen de bu süreç kısmen devam ediyor. İnşallah hafta sonuna kadar tamamıyla bitirilmiş olacak bu çalışmalar ve stadyumumuz. Futbol federasyonunun standartlarını da sağlamış olacak. Ama aynı zamanda güvenlik boyutuyla da tedbirler tamamen alınmış olacak. Ben buradan değerli Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Çünkü başından itibaren bakanlığımız maddi manevi bizim yanımızda oldu. Ödenekler zamanında gönderildi. İşler de inşallah böylece yetişmiş olacak" dedi.

'DİYARBAKIR'DAN TÜM TÜRKİYE'YE BİR KARDEŞLİK VE DOSTLUK SESİ YÜKSELECEK'

Yeni sezonun tüm Türkiye'de güzel görüntülere sahne olmasını dileyen Zorluoğlu "Tabii futbol ruhunda rekabet var, hırs var, mücadele var. Belki futbolu diğer sporlara göre daha da öne çıkaran özellikleri bunlar ama futbol aynı zamanda hoşgörü demek. Aynı zamanda takımlar ve taraftarlar arasında, kulüpler arasında dostluk ve kardeşlik, dayanışma demek. Futbol bir seyir oyunu. Dolayısıyla taraftarlar futbolu adeta bir seyir oyunu gibi izliyorlar ve bundan büyük bir mutluluk duyuyorlar. Bu manada inşallah yeni sezon sadece Diyarbakır'da değil, tüm Türkiye'de futbolun bu güzel taraflarına hep sahne olsun. Olayların olmadığı, taraftarların birbirine sarılıp kucaklaştığı, hiç kimsenin burnu dahi kanamadığı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Tabii Diyarbakır olarak da bu kardeşlik ruhuna katkı yapacak şekilde inşallah şehrimiz bir bütün olarak hazırlanıyor. Taraftar gruplarımızla yönetimle beraber de görüştük. İnşallah bu sene Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye bir kardeşlik ve dostluk sesi yükselecek ve burada çok güzel maçlar oynanacak. Hep beraber taraftarlarımız da bu güzel stadyumda keyifle, konfor içerisinde, güvenlik içerisinde bu maçları izleyecekler. Ben tüm futbol takımlarına Süper Lig'de başarılar temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır'da Amedspor Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu
Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu Polise meydan okudu, faturası çok ağır oldu
Haymana’da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu Haymana'da soğan yüklü tırda 150 kilo metamfetamin bulundu
İran’dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD’nin rolü zayıflıyor İran'dan Mekke anlaşmasına dikkat çeken yorum: ABD'nin rolü zayıflıyor
Galatasaray’a çifte kötü haber Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'a çifte kötü haber! Teklif reddedildi, sahayı sedyeyle terk etti
Sürücüleri üzecek haber Benzine ikinci zam yolda Sürücüleri üzecek haber! Benzine ikinci zam yolda

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:48
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
23:20
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
23:03
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
22:38
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı
21:37
Üç muhalefet lideri Meclis’te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı
Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 07:05:00. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Amedspor Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.