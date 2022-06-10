Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış - Son Dakika
Üye Girişi

Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış

10.06.2022 14:18

İzmir'de Karşıyaka meydana gelen olayda tribün liderinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı iki kişinin gerçekleştirdiği, yurt dışına kaçmak için özel ambulansla koronavirüs hastası numarası yaptıkları ve Kocaeli'de yakalandıkları gün yüzüne çıktı. Diğer taraftan saldırı anı saniye saniye kameralara yansıdı. Saldırıdan bir gün sonra gerçekleşen berber cinayetinin de saldırıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

İzmir'de Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 5 Haziran'da 35 AIT 325 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.

DOBO METİN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili 14 şüpheli yakalandı. Saldırıyı M.D. ve A.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili sır perdesi de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çözüldü.

KORONAVİRÜS HASTASI NUMARASI YAPTILAR

Edinilen bilgiye göre, alacak verecek konusu üzerine Dobo Metin ile aralarında husumet bulunan M.D. ve A.Y., Dobo Metin'in aracını takip ederek saldırıyı gerçekleştirdi. F.A. ve E.A. isimli şahıslar ise saldırıyı yapan M.D. ve A.Y.'yi çalıntı araçla alarak olay yerinden uzaklaştırdı. M.D. ve A.Y.'nin kaçmalarına ise İstanbul'da yaşayan acil tıp teknisyenleri U.Ç. A.Ç ve B.Ö. yardımcı oldu. Özel ambulans olarak çalışan şahıslar, önce Karşıyaka'da saklanan ve sonra Manisa'ya geçen M.D. ve A.Y'yi alarak hareket etti. Şahısların, ambulansla Covid hastası taşıyor numarası yaptığı ve saldırıyı gerçekleştirenlerin bu sayede kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

KOCAELİ'DE KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yurt dışına kaçma planı yaptığı düşünülen M.D., A.Y. ve onlara yardım eden şahıslar, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde emniyet ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Özel ambulansı H.Y. isimli şahsın ayarladığı, şahısları Manisa'ya götüren çalıntı aracı çalan ve şahıslara teslim eden kişinin de başka bir suçtan cezaevinde olan Ş.A. olduğu anlaşıldı.

BERBER CİNAYETİNİN FAİLİ DE AYNI ŞAHIS ÇIKTI

Emniyet ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde kamera kayıtları saniye saniye incelendi. Olayda kullanılan kalaşnikof, dağda gömülü halde bulundu. Silahlar ise Çiğli ilçesinde ele geçirildi. Saldırı anı kameralara da yansırken, saldırıdan bir gün sonra meydana gelen berber cinayetinin de saldırı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Karşıyaka ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda berberlik yapan Yener Edis hayatını kaybetmiş, çaycılık yapan O.T. yaralanmıştı. Dobo Metin'in arkadaşı olan Yener Edis'i, M.D.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şahıstan 4'ü serbest bırakıldı. Bir kişinin cezaevinde olduğu 10 şüpheliden 9'u ise adliyeye sevk edildi.

Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
YORUMLAR
500
Dobo Metin cinayeti çözüldü Dobo Metin cinayeti çözüldü Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişme Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişme
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:12 Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
13:48 Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı!
13:32 İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 14:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement