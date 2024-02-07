Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Iğdır'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Iğdır'da başladı

Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Iğdır\'da başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Iğdır'da 10 ilden 130 sporcunun katılımıyla başladı. Gençler ve büyükler kategorilerinde yer alan sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, 9 Şubat cuma günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

07.02.2024 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 10 ilden 130 sporcunun katılımıyla Iğdır'da başladı.

Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şampiyonada sporcular ringe çıktı.

Şampiyonanın ilk gününde gençler ve büyükler kategorilerinde yer alan sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Gençler, büyükler, bay ve bayanlar kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya Iğdır, Bitlis, Ağrı, Bingöl, Kars, Elazığ, Van, Malatya, Erzurum ve Muş'tan 130 sporcu katılıyor.

Düzenlenen şampiyona 9 Şubat cuma günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kazım Karabekir, Doğu Anadolu, Türkiye, Iğdır, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Iğdır'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:46:15. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Iğdır'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement