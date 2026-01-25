Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım - Son Dakika
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım

Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
25.01.2026 23:20
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Göztepe maçının ardından konuştu. ''Sezon hala çok uzun. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor.'' diyen Tedesco, ''Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım, Yiğit Efe değil.'' sözlerini sarf etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

'KABUL EDİP ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR'

Mücadeleyi yorumlayan Tedesco, "Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor." dedi.

'SEZON ÇOK UZUN'

Sözlerine devam eden Tedesco, "Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım

'HERKESİN EN-NESYRI'Yİ ARAMASINA ŞAŞIRIYORUM'

Derslerin çıkarılması gerektiğini belirten Tedesco, "Ben şu an herkesin En Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Çünkü 6 hafta önce de flaş röportajda Mert Müldür'ün Fenerbahçe seviyesinde olmadığı söylenmişti. Bugün neden oynamadı diye soruluyor. Çok fazla siyah ve beyaz var. Yavaş yavaş sakin bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Dersler çıkarmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

'BİRİ SUÇLANACAKSA BU BEN OLMALIYIM'

Domenico Tedesco son olarak, 'Yiğit de harika performans gösterdi. Yediğimiz golde büyük hata yaptı ama bu tarz şeyler olabilir. Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım, Yiğit Efe değil.' sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Yorumlar (9)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    karakterli adamsın İsrailsaray gibi yağmura çamura sebep bulmuyorsun 49 65 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    Bu Adam şizofren 11 11
  • harun 8071 harun 8071:
    tedesco ya laf yok,, 36 7 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    şu takimla oynama her hafta deyişik kadro biktik senden 8 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    hoca Yiğit Efe sağ bek baslanmaz. ikinci yarınin gelişi ilk yarıdan belli sürekli orta yapıyoruz neden en nesyri almıyorsun oyuna ? 11 3 Yanıtla
  • Yalnız Kurt Yalnız Kurt:
    mal mq 2 1 Yanıtla
