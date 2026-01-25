Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

'KABUL EDİP ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR'

Mücadeleyi yorumlayan Tedesco, "Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor." dedi.

'SEZON ÇOK UZUN'

Sözlerine devam eden Tedesco, "Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

'HERKESİN EN-NESYRI'Yİ ARAMASINA ŞAŞIRIYORUM'

Derslerin çıkarılması gerektiğini belirten Tedesco, "Ben şu an herkesin En Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Çünkü 6 hafta önce de flaş röportajda Mert Müldür'ün Fenerbahçe seviyesinde olmadığı söylenmişti. Bugün neden oynamadı diye soruluyor. Çok fazla siyah ve beyaz var. Yavaş yavaş sakin bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Dersler çıkarmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

'BİRİ SUÇLANACAKSA BU BEN OLMALIYIM'

Domenico Tedesco son olarak, 'Yiğit de harika performans gösterdi. Yediğimiz golde büyük hata yaptı ama bu tarz şeyler olabilir. Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım, Yiğit Efe değil.' sözleriyle konuşmasını noktaladı.