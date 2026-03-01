Dördüz Kardeşler Basketbolda Büyüyor

MERSİN'de Nur, İsra, İnci ve Semih Uyanık isimli dördüz kardeşler, 2 yıldır devam ettikleri Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz basketbol kursunda hem spor yapıyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından verilen ücretsiz spor kursları, çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimine katkı sunuyor. Büyükşehir'in fırsat eşitliği sağlayan spor hizmetlerinden yararlanan dördüz kardeşler, 2 yıldır düzenli olarak katıldıkları basketbol kursundan büyük memnuniyet duyuyor. Nur, İsra, İnci ve Semih Uyanık kardeşler, basketbol antrenmanlarına katılarak hem spor yapıyor hem de sosyal becerilerini geliştiriyor. Temel basketbol eğitiminin yanı sıra takım ruhu, disiplin ve özgüven kazanımı da sağlayan kurslar, çocukların çok yönlü gelişimini önemli ölçüde destekliyor.

BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE AİLECE SPOR YAPIYORLAR

Büyükşehir ile tanışmaları tekvando kursuyla olan, son 2 yıldır ise yine Mersin Büyükşehir'in basketbol kursuna gelerek önemli ilerleme kaydeden kardeşler, hem enerjilerini doğru yönlendiriyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor. Çocuklarını kursa getiren anne Tuğba Uyanık ise pilates kursuna katılarak, spor yapma fırsatı buluyor. Böylece sporun içinde yer alan Uyanık ailesi, sağlıklı yaşam alışkanlığını birlikte sürdürüyor.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda devam eden basketbol kursu, ücretsiz olmasıyla da aile bütçesine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi; gençlerin fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, sosyalleşmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan birçok branştaki kurslarla, sporu toplumun her kesimine ulaştırmaya devam edecek.

'ÇOCUKLARIM TEKVANDO İLE BAŞLADI, BASKETBOL İLE DEVAM EDİYOR'

Dördüzlerin annesi Tuğba Uyanık, 4 çocuğunun bakımı, eğitimi ve sosyal aktiviteleri ile yoğun olarak ilgilendiğini anlattı. Büyükşehir'in ücretsiz kurslarını çevresinden duyduğunu ifade eden Uyanık, Büyükşehir ile tanışmalarının ilk olarak tekvando ile olduğunu ve süreç içinde çocuklarını basketbola yazdırdığını söyledi. Dördüzlerinin basketbola 2 yıldır devam ettiğini kaydeden Uyanık, "Bende her şey çarpı 4. Çocukların forması, ücreti her şey problem. Özel spor salonunun ücretini karşılayamam. O yüzden belediyemize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bütün kurslar ücretsiz. Hatta ben de pilatese gidiyorum. Belediyemizden çok memnunum" dedi.

'SPORUN, ÇOCUKLARIMIN GELİŞİMİNE HER YÖNDEN ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR'

Sporun, çocuklarının gelişimine her yönden çok büyük katkısı olduğunu belirten Uyanık, "Çocuk bir kere özgüvenli oluyor. Burada takım çalışmasını öğreniyor. Konuşması gereken yerde konuşması gerektiğini biliyor. Kendini ifade edebilmede sporun çok katkısı var. Boyları daha çok uzamaya başladı. Yani her türlü faydası var. Spora geldikleri zaman enerjilerini atıyorlar. Ayrıca ekran süresini de azalttığı için, çok faydası olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Çocuklarını sahada 4 kardeş olarak görmenin kendisi için çok gurur verici olduğunu kaydeden Uyanık, "Daha da ilerleyebildiklerini görmek istiyorum. Bir şeyleri başarabildiklerini görmek, bana çok mutluluk veriyor. Çocuklarını herhangi bir spora yönlendirmek isteyenler varsa, Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarına gözü kapalı gönderebilirler. Ben çok faydasını gördüm. Herkes göndersin. Hiç pişman olmazsınız" ifadelerini kullandı.

Uyandık, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden ve Başkan Vahap Seçer'den çok memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

İHSAN KESKİN: ÇOCUKLARIMIZA HAYAT BOYU SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRALIM

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Basketbol Antrenörü İhsan Keskin, "Dördüzlerimiz ilk geldiklerinde, basketbol adına hiçbir şey bilmiyorlardı. Burada verdiğimiz temel eğitim sayesinde uyum sağladılar ve grup çalışmasıyla paylaşmayı öğrendiler. Zaten dördüz oldukları için aynı anda başladılar. 2 yıllık antrenman sürecinde de çok büyük gelişim ve uyum sağladılar. Çocuklar takım sporlarında kazanmayı ve kaybetmeyi de öğreniyor. Bu da çocukların kişisel gelişimine büyük fayda sağlıyor. Aynı zamanda basketbol ve spor çevresi oluşturuyorlar. Dışarıdaki kötü alışkanlıklardan da uzak kalmış oluyorlar. Kurslarımızın ücretsiz olması, ailelerimiz için büyük bir fırsat. Basketbol olarak konuşursam, inanılmaz bir talep var. Yaz-kış devam eden kurslarımızda haftanın 4 günü antrenman yapıyoruz. Çocuklarımızı spor branşlarına yönlendirelim. Hayat boyu spor yapma alışkanlığı kazandıralım" dedi.

DÖRDÜZLER AYNI PARKEYİ PAYLAŞMAYI ÇOK SEVİYOR

Dördüzlerden Nur Uyanık basketbolu çok sevdiğini anlatarak, "Eğlenceli bir etkinlik. Ben en çok maç yapmayı seviyorum. Kardeşlerimle ikiye iki karşılıklı maç yapıyoruz. Onlarla aynı sahayı paylaşmayı çok seviyorum. Haftada 2 gün geliyoruz. Başkanımız Vahap Seçer bizi düşünüyor. Bu olanakları sağladığı için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İleride profesyonel olarak da basketbol oynamak istediğini dile getiren İsra Uyanık, "Kurs günlerini heyecanla bekliyorum. Basketbolda koşuyor, terliyor ve farklı hareketler öğreniyoruz. Kardeşlerimle beraber sosyalleşiyoruz. Başladığımızdan beri çok gelişme kaydettik. Basketbolu daha da sevmeye başladım" sözlerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi'nin basketbol kursu sayesinde basketbol oynama imkanı bulduklarını kaydeden İnci Uyanık, "Hepimiz sporu çok seviyoruz. Kardeşlerimle en çok birebir maç yapmayı seviyoruz. Bizim apartmanda basketbol potası yok. Bu imkanlara sahip olmak güzel. Annem bizi spora yönlendiriyor" diye konuştu.

Semih Uyanık da kurs sayesinde birçok yeni arkadaş edindiklerini ifade ederek, "Basketbolda en çok koşmayı ve turnikeyi seviyorum. Kardeşlerimle birlikte maç yapıyoruz. Basketbol kursunu hepimiz çok seviyoruz. Annem bizi izlerken, daha heyecanlı oynuyoruz. Bu ücretsiz kurs için teşekkür ederiz" dedi.