Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor

Haberin Videosunu İzleyin
Dünya basını, Kante\'nin Fenerbahçe\'ye transferini konuşuyor
04.02.2026 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünya basını, Kante\'nin Fenerbahçe\'ye transferini konuşuyor
Haber Videosu

Fenerbahçe, uzun haftalar boyunca girişimlerini sürdürdüğü N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin bu transferi dünya basınında büyük ses getirdi. İşte Kante için yapılan o yorumlar...

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koştuğu yeni transferi 34 yaşındaki Fransız futbolcu N'Golo Kante, bu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

KANTE FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Sarı-lacivertlilerin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyacak özel uçak saat saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

DÜNYA BASINI BU TRANSFERİ KONUŞUYOR

Kante'nin Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte bu transfer için yapılan yorumlar...

''YEŞİL IŞIĞI YAKTI''

Record: "Sonunda N'Golo Kante, Suudi Arabistan futbolunu bırakıp Fenerbahçe'ye katılacak. Önceki gün belgelerin tesliminde yaşanan gecikme nedeniyle ortaya çıkan ve Türk kulübünün Al-İttihad'ı sert bir şekilde eleştirmesine yol açan sorunların ardından, FIFA'nın Salı günü öğleden sonra operasyona yeşil ışık yaktığı bildirildi."

''FENERBAHÇE'YE KATILDI

Reuters: "Kante, transfer anlaşmazlığının ardından Fenerbahçe'ye katıldı."

''FENERBAHÇE, KANTE'Yİ KADROSUNA KATTI''

L'Equipe "Fenerbahçe, FIFA ara buluculuğunun ardından nihayet N'Golo Kanté'yi kadrosuna kattı."

''KIYASLANAMAYACAK KADAR EŞSİZ''

TV5 Monde: "Fransız milli orta saha oyuncusu ve dünya şampiyonu N'Golo Kanté, Suudi Arabistan liginde Al-Ittihad'da geçirdiği iki buçuk sezonun ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Didier Deschamps'ın kendisine verdiği değerin bir göstergesi olarak, Euro 2024 kadrosuna çağrılmış ve iki yıllık bir aradan sonra Fransız milli takımındaki ilk 11'deki yerini yeniden kazanmıştı. Almanya'daki performansı düşmüş olsa da, tecrübesi kıyaslanamayacak kadar eşsizdir; bu da özellikle uzun süreceği tahmin edilen bir turnuvaya başlarken olmazsa olmaz bir faktördür."

''NİHAYET ONAYLANDI''

Quest France: "N'Golo Kanté'nin Fenerbahçe'ye transferi FIFA tarafından nihayet onaylandı. Premier Lig'de sekiz sezon geçirdikten sonra Temmuz 2023'te Suudi Arabistan'a gelen 2018 Dünya Kupası şampiyonu, şüphesiz ligin en iyi oyuncularından biriydi. Mattéo Guendouzi ve Sidiki Chérif'in de forma giydiği kulüple Haziran 2028'e kadar, yani iki buçuk yıl geçerli bir sözleşme imzaladı."

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Osman Sezer Osman Sezer:
    ÇAKMA YILDIZLARIDA KOYMUŞLAR BUNLARDA GERÇEK SANIYO SENEYE ANTRENÖR OLARAK KALIR ?? 4 4 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    kocanizi begenmedinmi 3 0
    34ts6665 34ts6665:
    hee yrrm heee 1 0
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Yoooo konusan falan senden baska 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
Trump’ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
İpler koptu Real Madrid’de Arda Güler şoku İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
21:51
Ambulansla oyundan çıktı Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
Ambulansla oyundan çıktı! Galatasaray-İstanbulspor maçında korku dolu dakikalar
21:50
’Adanalı’nın Pınar’ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
21:31
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
21:15
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 22:54:35. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.