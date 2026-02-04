Dünya basını, Kante\'nin Fenerbahçe\'ye transferini konuşuyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koştuğu yeni transferi 34 yaşındaki Fransız futbolcu N'Golo Kante, bu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

KANTE FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Sarı-lacivertlilerin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyacak özel uçak saat saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

DÜNYA BASINI BU TRANSFERİ KONUŞUYOR

Kante'nin Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte bu transfer için yapılan yorumlar...

''YEŞİL IŞIĞI YAKTI''

Record: "Sonunda N'Golo Kante, Suudi Arabistan futbolunu bırakıp Fenerbahçe'ye katılacak. Önceki gün belgelerin tesliminde yaşanan gecikme nedeniyle ortaya çıkan ve Türk kulübünün Al-İttihad'ı sert bir şekilde eleştirmesine yol açan sorunların ardından, FIFA'nın Salı günü öğleden sonra operasyona yeşil ışık yaktığı bildirildi."

''FENERBAHÇE'YE KATILDI

Reuters: "Kante, transfer anlaşmazlığının ardından Fenerbahçe'ye katıldı."

''FENERBAHÇE, KANTE'Yİ KADROSUNA KATTI''

L'Equipe "Fenerbahçe, FIFA ara buluculuğunun ardından nihayet N'Golo Kanté'yi kadrosuna kattı."

''KIYASLANAMAYACAK KADAR EŞSİZ''

TV5 Monde: "Fransız milli orta saha oyuncusu ve dünya şampiyonu N'Golo Kanté, Suudi Arabistan liginde Al-Ittihad'da geçirdiği iki buçuk sezonun ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Didier Deschamps'ın kendisine verdiği değerin bir göstergesi olarak, Euro 2024 kadrosuna çağrılmış ve iki yıllık bir aradan sonra Fransız milli takımındaki ilk 11'deki yerini yeniden kazanmıştı. Almanya'daki performansı düşmüş olsa da, tecrübesi kıyaslanamayacak kadar eşsizdir; bu da özellikle uzun süreceği tahmin edilen bir turnuvaya başlarken olmazsa olmaz bir faktördür."

''NİHAYET ONAYLANDI''

Quest France: "N'Golo Kanté'nin Fenerbahçe'ye transferi FIFA tarafından nihayet onaylandı. Premier Lig'de sekiz sezon geçirdikten sonra Temmuz 2023'te Suudi Arabistan'a gelen 2018 Dünya Kupası şampiyonu, şüphesiz ligin en iyi oyuncularından biriydi. Mattéo Guendouzi ve Sidiki Chérif'in de forma giydiği kulüple Haziran 2028'e kadar, yani iki buçuk yıl geçerli bir sözleşme imzaladı."