Dünya, Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor! Tek bir ismi öne çıkardılar

Kulislerde bakanlıklar için bu isimler konuşuluyor

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla geçen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de ipi göğüsleme dünya basınında yankı uyandırdı.

"ESKİ BUNDESLIGA YILDIZLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI"

Alman Bild'de yer alan haberde Galatasaray'ın şampiyonluğunda Bundesliga'da forma giyen futbolcuların payı da olduğu yazdı. Bild attığı manşette, "Galatasaray'dan 23. şampiyonluk! İki eski Bundesliga yıldızı, Türkiye şampiyonluğunu kutladı" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan ve yardımcı antrenör Moritz Volz, Bundesliga ekiplerinde görev almıştı.

"GALATASARAY YİNE TÜRKİYE ŞAMPİYONU"

Alman Kicker ise Galatasaray'ın şampiyonluğu için "2019'dan beri ilk kez: Galatasaray yine Türkiye şampiyonu" manşetini attı.

"ICARDI, GALATASARAY'A ŞAMPİYONLUĞU GETİRİYOR"

Fransız Le Parisien, Galatasaray'ın şampiyonluğunda Icardi'nin büyük payı olduğunu belirtti. Le Parisien sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu, " Mauro Icardi, Galatasaray'a şampiyonluğu getiriyor" ifadeleriyle duyurdu.

"KAOTİK VE TRAJİK BİR SEZONUN ARDINDAN TACINI GERİ ALDI"

Hollanda basınından Voetbal International, Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu için, "Galatasaray, kaotik ve trajik bir sezonun ardından tacını geri aldı" dedi.

"GALATASARAY'A ICARDI'NİN ELİNDEN ŞAMPİYONLUK"

İspanyol Mundo Deportivo'da Icardi'ye ayrı bir parantez açarken, Galatasaray'ın şampiyonluğunu "Galatasaray'a Icardi'nin elinden şampiyonluk" başlığıyla verdi.

"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONU"

İtalyanların ünlü gazetesi ise "Icardi'nin iki golü belirliyor: Galatasaray, Türkiye'nin şampiyonu" ifadeleriyle Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu okuyucularına duyurdu.