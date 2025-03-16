Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda Finlandiya Zafere Ulaştı - Son Dakika
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Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda Finlandiya Zafere Ulaştı

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası\'nda Finlandiya Zafere Ulaştı

Erciyes'te düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda erkeklerde Aki Phillaja ve kadınlarda Saga Forsell birinci oldu. Yarışın ardından dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

16.03.2025 17:24  Güncelleme: 17:38
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Erciyes'te yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda erkeklerde Finlandiyalı sporcu Aki Phillaja, kadınlarda Finlandiyalı sporcu Saga Forsell kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kayseri'nin zirvesinde yer alan Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) ev sahipliği yaptı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte gerçekleştirildi. Dün yapılan sıralama turlarının ardından bugün organizasyonda final etapları koşuldu. Yarışı; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Kayseri Spor A.Ş. Genel Müdürü Fatih Çağan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı takip etti. Şampiyona; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. destekleri ile düzenlendi. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, nefesleri kesen final yarışlarıyla sona erdi. Zorlu parkurda kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışın ardından dereceye giren sporcular da belli oldu. Yarışı erkeklerde Aki Phillaja (Finlandiya) liderlikle tamamladı. İkinci Elias Ishoel (Norveç), üçüncülüğü Mille Anderson (İsveç) elde etti. Kadınlarda Saga Forsell (Finlandiya) birinci, Wilma Jonsson (İsveç) ikinci, Tilde Karelius (İsveç) üçüncü oldu.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kadınlar ve erkeklerde ilk 3'te yer alan sporculara ödüllerini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti. Düzenlenen törende açıklamalara bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Muhteşem bir organizasyon yapıldı. SNX Kayseri'ye yakışıyor. Büyükşehir belediyesine, federasyon ekibine ve katılan sporculara teşekkür ediyorum. Her geçen sene üzerine koyarak şampiyonayı büyüteceğiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "İkincisini gerçekleştirmenin heyecanını ve keyfini yaşıyoruz. Bu sene Erciyes Kayak Merkezi 3 milyona yakın misafir ağırladı. Bunu adeta taçlandırırcasına burada yapılan yarışmayı heyecanla izledik. Sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasından dolayı tüm emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu. Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise; "Yarışmanın olmasında büyükşehir belediyesi çok destekte bulundu. Valimiz de şükranlandırdı. Federasyon yetkililerimize ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

86 ülke canlı izledi

Yarışı erkeklerde birincilikle tamamlayan Finlandiyalı sporcu Aki Phillaja, düzenlenen basın toplantısında, "Aslında iki startta çok benzer starttı çok fazla bir şey değişmedi yokuşlarda daha agresiftim sonunda liderliğe tutunmayı başardım. Türkiye'de çok güzel karşılandık, hava da çok güzeldi. Tabii daha fazla kar olmasını isterdik" diye konuştu. Kadınlarda birinciliği elde eden Finlandiyalı sporcu Saga Forsell ise; "Buraya gelirken hastalığım endişem vardı. Derece elde ettiğim için çok mutluyum evime keyifli döneceğim" ifadelerini kullandı. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılan yarışlar, dünyanın en iyi snowcros sporcularının kıyasıya mücadelelerine sahne oldu. Yarış bu yıl TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaştırıldı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'ndan dolayı Türkiye Motosiklet Federasyonu'na (TMF) teşekkür plaketi verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda Finlandiya Zafere Ulaştı - Son Dakika

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