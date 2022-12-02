Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha! Portekiz'i deviren Güney Kore gruptan çıkmayı başardı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha! Portekiz'i deviren Güney Kore gruptan çıkmayı başardı

02.12.2022 20:10

Güney Kore, Dünya Kupası H Grubu'ndaki maçta Portekiz'i 2-1 yenerek son 16 biletini kaptı. Maçın ortasında Cristiano Ronaldo'yu çıkaran Portekiz'in hocası Fernando Santos, oyunu adeta Güney Kore'ye verdi. Ronaldo, kenarda çılgına döndü.

Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Fas ve Japonya'nın lider çıkmasının ardından bir sürpriz de Güney Kore'den geldi. Çıkmasına hiç ihtimal verilmeyen Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

OYUNU TESLİM ETTİ

Portekiz, 5'inci dakikada Horta'nın golüyle öne geçti. Rakibine üstünlük kuran Portekiz, 27'de Gwon'un golüyle sarsıldı. Portekiz sonrasında Ronaldo ile net fırsatlardan yararlanamadı. Teknik direktör Fernando Santos, Ronaldo'yu 65'te kenara aldı. Ancak bu değişiklik işe yaramadı. Portekiz adeta oyunu teslim etti.

SON DAKİKA SÜRPRİZİ

90+1'de Güney Kore'den Hwang Hee Chan, takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Güney Kore bu sonuçla gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.

RONALDO ÇILDIRDI

Oyundan alınan Ronaldo'nun hocasına tepkileri dikkat çekti. Son dakikalarda gelen Güney Kore galibiyetiyle Ronaldo kulübede çılgına döndü. Manchester United'da hocalarıyla anlaşamadığı için kulüpten ayrılan Ronaldo, Portekiz'deki hocasıyla da ters düştü.

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Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha! Portekiz'i deviren Güney Kore gruptan çıkmayı başardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha! Portekiz'i deviren Güney Kore gruptan çıkmayı başardı - Son Dakika
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