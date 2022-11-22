Ümit Özat, Dünya Kupası'nda tartışma yarata uzatma dakikalarını yorumladı: Para nelere kadirsin be! - Son Dakika
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Ümit Özat, Dünya Kupası'nda tartışma yarata uzatma dakikalarını yorumladı: Para nelere kadirsin be!

22.11.2022 00:38

Dünya Kupası'nda oynanan maçlarda verilen uzatma süreleri tartışma konusu olurken teknik direktör Ümit Özat da konuya dair paylaşımda bulundu. Özat, turnuvada oynanan 4 maçta 63 dakika uzatma süresine yönelik olarak yaptığı paylaşımda, "Adamlar parayla uzatmayı uzatmışlar. Ulan para nelere kadirsin he!" ifadelerini kullandı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası her yönüyle tartışılmaya devam ediyor. Turnuvada oynanan maçlarda verilen uzatma süreleri gündem konusu oldu.

İLK YARIDA 14 DAKİKA

Özellikle İngiltere- İran maçında verilen uzatma süreleri kriz çıkarttı. İngiltere-İran maçında ilk yarıda 14, ikinci yarıda 10 dakika uzatma süreleri verildi.

TOPLAM 63 DAKİKA

Katar-Ekvador maçında 12, İngiltere-İran maçında 24, Senegal- Hollanda karşılaşmasında 14 ve ABD- Galler müsabakasında 13 dakika uzatma süresi oynandı.

Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be

ÖZAT'TAN İSYAN

Eski futbolcu Ümit Özat, Katar'daki uzatma sürelerine isyan etti. Özat, "Adamlar parayla uzatmayı uzatmışlar. Ulan para nelere kadirsin he!" paylaşımı yaptı. Futbolseverlerin çoğunluğu destek verdi. Karşı çıkan görüşler de geldi.

Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be
Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be
Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be
Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be
Ümit Özat'tan hislere tercüman olan Dünya Kupası isyanı: Para nelere kadirsin be
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