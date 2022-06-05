Dünya şampiyonu Muaythai Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya şampiyonu Muaythai Milli Takımı yurda döndü

05.06.2022 17:15

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kazandığı 4'ü altın 18 madalyayla 81 ülke içerisinde birinci olan Muaythai Milli Takımı, yurda döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kazandığı 4'ü altın 18 madalyayla 81 ülke içerisinde birinci olan Muaythai Milli Takımı, yurda döndü.

Dünya Muaythai Şampiyonası'nda büyükler elit klasmanında 4 altın, 4 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanan, turnuvaya katılan 81 ülke arasında puan sıralamasında birinci olan Muaythai Milli Takımı, Abu Dabi'den kalkan uçakla Türkiye'ye geldi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve milli sporcular, İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Şampiyonluk 20 yıllık çalışmanın ürünü"

Federasyon başkanı Hasan Yıldız, sporcularını elde edilen başarıdan dolayı kutladı.

"Şampiyonluk 20 yıllık çalışmanın ürünü." diyen Yıldız, "Bu, bir proje. Bizi geçen onlarca takımı yavaş yavaş, geçe geçe geldik. Önce dördüncü olduk, sonra üçüncü olduk. Bugün puanlamada dünyanın zirvesine oturduk. Burada sporcularıma çok teşekkür ediyorum. Bize inandılar, çalıştılar ve buradaki organizasyonda Türkiye'nin bu spordaki gücünü tüm dünyaya gösterdiler. Şimdi işimiz daha zor çünkü zirveye oturduk, bu zirveyi korumak için daha çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm spor dallarına önem verdiğini ve kendilerine de gereken desteği sunduğunu kaydederek, "Özellikle Spor Toto, bize bütçe konusunda çok yardımcı oluyor. Ancak bizim medyaya götürmemiz lazım bunu. Sadece medyadan beklemek doğru değil. Şu anda yaptığımız gibi bir şekilde haberdar edersek medyanın ilgileneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Yıldız, 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin çok rahatlıkla, egzersiz, beden eğitimi ve savunma sanatı olarak bu sporu yapabileceğini vurgulayarak, "Başarılı olmak için mutlaka 3-4 yıllık bir tecrübe ve eğitim gerektirir. Eğitimsiz bir şekilde nasıl araba kullanılamayacaksa, muaythaide de eğitimsiz bir şekilde ringe girilmez." diye konuştu.

"Tarihimizde bir ilk"

Şampiyonada altın madalya kazanan Bediha Tacyıldız, organizasyon için güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Bizim için çok önemliydi. Takım halinde dünya şampiyonu olmayı başardık. Bu, bizim tarihimizde bir ilk. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Ayrıcı biz, Dünya Muaythai Federasyonu tarafından kadın takımında da dünyanın en iyisi seçildik, bu yüzden ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bediha Tacyıldız, kariyerinde 6. dünya şampiyonluğunu kazandığını hatırlatarak, "Bu başarıyı kendime ve ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. Devamı gelecek. Bizi destekleyip karşıladığınız için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Yaptıkları sporun Türkiye'de bilinirliğiyle ilgili de konuşan Bediha Tacyıldız, bu sporun aslında bilinmemesi imkansız bir spor olduğunu, çünkü takım halinde dünya şampiyonluğu başarısı kazandıklarını anlattı.

Bediha Tacyıldız, "Kadınlarda da dünyanın en iyi takımı seçildik. Bu, çok göz ardı edilemez bir konu. Medyanın sayesinde bu ne kadar yayılırsa bizim için o kadar iyi. Yoksa bu kadar şampiyonluğu almak bir anda olmadı, biz bunu sürekli yapıyoruz. Çocukluğumdan beri bu sporu yapıyorum. Bu, biraz medyanın da elinde." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya şampiyonu milli sporcu Kübra Kocakuş, "Zorlu bir antrenman sürecinden geçtik. Bunun karşılığını almak bizi çok mutlu etti." derken, diğer şampiyon sporcular Umut Eryılmaz ve İbrahim Hıdır Görgülü de çok çalıştıklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını söyleyerek, "Şampiyon olduk. Takım olarak da şampiyon olduk, mutluyuz." şeklinde görüş belirtti.

Dünya şampiyonu Muaythai Milli Takımı yurda döndü
Dünya şampiyonu Muaythai Milli Takımı yurda döndü
Dünya şampiyonu Muaythai Milli Takımı yurda döndü
Dünya şampiyonu Muaythai Milli Takımı yurda döndü

YORUMLAR
500
Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 18 madalyayla 1. oldu Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 18 madalyayla 1. oldu Görme Engelliler Goalball Türkiye şampiyonlarının hedefi milli takım Görme Engelliler Goalball Türkiye şampiyonlarının hedefi milli takım
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Muaythai Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:26:48. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya şampiyonu Muaythai Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement