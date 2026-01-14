Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

Haberin Videosunu İzleyin
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
14.01.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
Haber Videosu

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Everton, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu bonservisiyle ya da satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle göndermeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kadroda düşünmediği Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig ekibi kanca attı.

EN-NESYRI DE SICAK BAKIYOR

Sky'in haberine göre Youssef En-Nesyri'nin de Everton'a transfer fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi. Görüşmelerin bugün hız kazanmasının beklendiği, taraflar arasında temasların sıklaşabileceği belirtildi.

KÖRFEZ EKİPLERİ DE DEVREDE

En-Nesyri için yalnızca Everton'ın değil, Körfez ülkelerinden bazı kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi. Transfer sürecinde kısa sürede "sıcak gelişmeler" yaşanabileceği iddia edildi.

PARIS FC İDDİASI: KİRALAMA TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Öte yandan Fransa Ligue 1 ekibi Paris FC'nin, En-Nesyri'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif sunduğu ancak sarı-lacivertlilerin bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 8 gol atarken 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Faslı golcünün Fenerbahçe ile sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar devam ettiği belirtildi. En-Nesyri'nin güncel piyasa değerinin ise 22 milyon euro olarak gösterildiği aktarıldı.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
X’te erişim krizi Milyonlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadı X'te erişim krizi! Milyonlarca kullanıcı aynı sorunu yaşadı
RAMS Başakşehir, Boluspor karşısında zor da olsa kazandı RAMS Başakşehir, Boluspor karşısında zor da olsa kazandı

14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:43:07. #7.11#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.