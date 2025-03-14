Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki kulüp performansları değerlendirerek dünya futbolunun en iyi takımlarını listesini güncelledi. Söz konusu sıralamada ilk 25'e Türkiye'den tek kulüp girmeyi başardı.
IFFHS'nin hazırladığı son 1 yılı baz alarak hazırladığı listede Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sıralamada gerilerken, Fenerbahçe tam 11 sıra birden yükselerek, Türkiye'de yükselişe geçen tek kulüp oldu. Sarı-lacivertliler, bu yükselişiyle ilk 25 takım arasında yer aldı. Öte yandan Beşiktaş'ın 15 sıra ve Trabzonspor'un 35 sıra birden geriye düşmesi dikkat çekti.
İşte IFFHS tarafından güncellenen dünyanın en iyi takımları listesi ve Türk takımlarının sıralamadaki yeri;
Son Dakika › Spor › Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İşte ilk 25'e giren tek takımımız - Son Dakika
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