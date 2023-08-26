Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Tuzlaspor'u farklı geçti - Son Dakika

Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Tuzlaspor'u farklı geçti

Son Güncelleme: 26.08.2023 19:50

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti. Eyüpspor, ligdeki ilk 3 maçını da kazanarak puanını 9'a yükseltti. Maçta goller; Mustafa Pektemek, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Luccas Claro'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eren Şafak'ın ekibi Tuzlaspor ile Arda Turan'ın öğrencileri Eyüpspor kozlarını paylaştı. Konuk ekip, rakibini 5-0 mağlup etti.

EYÜPSPOR FARKLI KAZANDI

Karşılaşmayı Eyüpspor 5-0 kazanırken goller; 17. dakikada Mustafa Pektemek, 19. dakikada Robin Yalçın, 23 ve 66. dakikalarda Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Luccas Claro'dan geldi.

Durdurulamıyorlar! Eyüpspor'dan futbol şöleni

GOL BİLE YEMEDİLER

Alınan bu sonuçla birlikte ligdeki ilk 3 maçını da kazanmayı başaran Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

Durdurulamıyorlar! Eyüpspor'dan futbol şöleni

GELECEK HAFTA

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Giresunspor'u ağırlarken, Tuzlaspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak.

Durdurulamıyorlar! Eyüpspor'dan futbol şöleni

Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Tuzlaspor'u farklı geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Tuzlaspor'u farklı geçti - Son Dakika
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