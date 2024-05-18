Durmuş Ali Çolak: Türk futbolunu, futbolun içinden gelenler yönetmeli - Son Dakika
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Durmuş Ali Çolak: Türk futbolunu, futbolun içinden gelenler yönetmeli

Eski futbolcu Durmuş Ali Çolak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında futboldan gelmiş birisi olması gerektiğini belirterek, TFF seçimlerinde oy kullananların sadece yüzde 5'inin futbolun içinden geldiğini söyledi. Ayrıca, kapanan kulüplerin sayısının arttığını ve Türk futbolunun yabancı futbolcularla dolu olduğunu ifade etti.

18.05.2024 21:36
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- Durmuş Ali Çolak: "Türk futbolunu, futbolun içinden gelenler yönetmeli"

Eski futbolcu Durmuş Ali Çolak:

"Kapanan kulüplerin sayısı artıyor"

"Bizim zamanımızda 3 yabancı vardı, şimdi yabancı futbolcudan geçilmiyor"

DENİZLİ - Fenerbahçe'nin 103 puanla şampiyon olan takımda yer alan, MKE Ankaragücü, Gaziantepspor ve Adana Demirspor gibi birçok takımda da forma giyen teknik direktör Durmuş Ali Çolak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında futboldan gelmiş birisi olması gerektiğini belirterek, TFF seçimlerinde oy kullananların sadece yüzde 5'inin futbolun içinden geldiğini söyledi.

Denizli'de yaşayan eski futbolcu ve antrenör Durmuş Ali Çolak, Akkonak Stadı'nda futbol oynayan genç futbolcularla sohbet ederek, onlara tavsiyelerde bulundu. Çolak, futbolculuk döneminde İskenderun, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Denizlispor, Zonguldakspor, Adana Demirspor, Adanaspor ve Mersin İdmanyurdu oynarken, MKE Ankaragücü, Mersin İdmanyurdu, Beypazarı Şekerspor, İskendersunspor, Nazilli Belediyespor, Amasyaspor, Kırıkkalespor, Kırşehirspor, Adıyamanspor, Adana Demirspor, Küçükköyspor, Pazarspor, Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Arsuz Karaağaçspor, Batman Petrolspor, Payasspor ve Denizlispor'da da antrenörlük yaptı.

"TFF Başkanı futbolun içinden gelen birisi olmalı"

Futbol gündemiyle ilgili konuşan Dursun Ali Çolak, Türkiye Futbol Federasyonu başkanının futbolun içinden gelen birisi olması gerektiğine dikkat çekerek, "Zaten onu seçenlerin de futbolla alakaları yok. Federasyon seçimlerine baktığınız zaman futbolun içerisinden gelmiş insan sayısı yüzde 5'i bulmuyor. Yani Türk futbolunu, futbolun içerisinden gelmiş insanlar yönetmeli. Öncelikle insan kalitesi dürüstlük önemli. Namuslu insanların olması önemli. Her işte olduğu gibi futbolda da düzgün dürüst insanların olması lazım. Ondan sonra da futbolun içerisinden gelmiş insanların olması gerekiyor" dedi.

"Kapanan kulüplerin sayısı artıyor"

Kapanan kulüp sayısına vurgu yapan Ali Durmuş Çolak, "Şu anda Türkiye'de kapanan futbol kulüplerinin sayısını anlatamam. İşte en canlı örneği Denizlispor. UEFA Kupası'nda oynamış kulüp şu anda 3. Lig'e düştü. Aynı şekilde Gaziantepspor tarihten silindi. Bursaspor, Eskişehirspor aynı şekilde. Göztepe, Karşıyaka aynı. Diyarbakırspor, Siirtspor da aynı oldu. Bunların nedeni futbolu, futbolun içerisinden insanlar yönetmiyor. Oy oranı da öyle. Oy verenlerde aynı şekilde futbolun içinden olmayan kişiler. Kulüpleri yöneten insanların çoğu futbolun dışarısından gelmiş futbolla alakası olmayan futbolcu ile teknik direktör ile aynı dili konuşan insanlar değiller. Bu sıkıntılar zaten o yüzden çıkıyor" diye konuştu.

"Bizim zamanımızda 3 yabancı vardı, şimdi yabancı futbolcudan geçilmiyor"

Mevcut yabancı futbolcu kuralını eleştiren Durmuş, "Şimdi Türk futbolu yabancıdan geçilmiyor. Ben şu anda Türk futbolunun gittiği noktayı hiçbir şekilde beğenmiyorum. Bizim dönemimizde futbol daha temizdi. Şimdi biraz daha kirlendi diye düşünüyorum. Son gelişen olaylara baktığımız zaman gerçekten çok üzülüyoruz. Gerçek futbolseverler sahadan uzaklaşıyor. Bu çok büyük tehlike. Bir kere Türkiye'de teknik direktör yetişiyor, oyuncu yetişiyor fakat yönetim anlamında Türkiye'de çok büyük sıkıntı var. Türkiye'de gerçekten çok yetenekli çocuklar var ama çıkamıyorlar. Milli Takım'da oynanan birkaç futbolcu var. Bunlar futbolcu olmaz diye atılan çocuklar. Bu adamlar Avrupa'ya gittiler. Orada bir takımda oynadılar. Ondan sonra gelip Milli Takım'da oynadılar. Dünya futboluna damga vurdular" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Durmuş Ali Çolak: Türk futbolunu, futbolun içinden gelenler yönetmeli - Son Dakika

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