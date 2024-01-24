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Dursun Özbek, İmamoğlu destekçilerinin tepkisini çeken ''Murat Kurum İstanbul için bir şans'' sözüne açıklık getirdi - Son Dakika
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Dursun Özbek, İmamoğlu destekçilerinin tepkisini çeken ''Murat Kurum İstanbul için bir şans'' sözüne açıklık getirdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübü ziyaret eden Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum için ''İstanbul için bir şans'' ifadelerini kullanmıştı. Büyük ses getiren sözlerine açıklık getiren Özbek, ''Murat Kurum'la, Emlak Konut başkanlığı, bakanlığı döneminde, özellikle deprem felaketi sonrasındaki çalışmalarda mesai harcama fırsatı bulduk. Ziyaret günü kullandığım ifadelerim bu süre zarfında yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimdir.'' dedi.

24.01.2024 - 14:27,  Güncelleme: 14:54
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Özbek, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum için söylediği "İstanbul için bir şans" sözüne açıklık getirdi.

"MURAT KURUM İLE BİRLİKTE MESAİ HARCAMA FIRSATI BULDUK"

Özbek yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'un kulübümüzü ziyareti sonrası oluşan gündem nedeniyle söylemek istediğim şeyler var. Sayın Murat Kurum'la, Emlak Konut başkanlığı, bakanlığı döneminde, özellikle deprem felaketi sonrası kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcama fırsatı bulduk." dedi.

Dursun Özbek, İmamoğlu destekçilerinin tepkisini çeken 'Murat Kurum İstanbul için bir şans' sözüne açıklık getirdi

"KENDİSİYLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞTIK"

Özbek konuya ilişkin açıklamasını "Kendisiyle uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Sayın Murat Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadelerim bu 8 yıllık süre zarfında sayın bakanla yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır." ifadeleriyle sonlandırdı.

Dursun Özbek, İmamoğlu destekçilerinin tepkisini çeken \'\'Murat Kurum İstanbul için bir şans\'\' sözüne açıklık getirdi
YORUMLAR (12)
  • Necati Kaya: Ihaleyi kaparsın artık tüccar. Yanıtla 46 164
  • Eski Tüfek.: Dursun bey'e katılıyorum ,kendileri müteahhit olunca ,kanı kaynamıştır..:) Yanıtla 38 155
  • süleyman hakan gökşen: çevir KAZI yanmasın, aman KIZ uyanmasın... Yanıtla 33 140
  • Hamza: bu doğru sözleri imamoğlu için söylese baş tacı ederdiniz doğru söyleyince sizin gibiler kuduruyorsunuz yazık asıl siz Yanıtla 105 49
  • Serkan Basar: dursun özbek başarılı bir iş adamı der ve kenara çekilirim?? anladınız siz ne demek istediğimi :) Yanıtla 31 106
  • Beşiktaş 1903: Yalak Yanıtla 34 103
  • abbas afsin: dursun ekmek kuyruguna gırdınmı kendıne dıkkat et gslıler senı ındırır o koltuktan Yanıtla 21 55
  • osman güngör: galatasaray camiasına layık bir açıklama değildir atatürkçü bir taraftarı olan galatasarayı siyasi olarak yaftalatmak kimsenin hakkı değildir büyük bir hadsizliktir Yanıtla 20 36
  • Beşiktaş 1903: Hamza İmamoğlunu ovse sen sevecekmiydin 18 16
  • suna genç: ekrem amelemi? 6 8
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Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, İmamoğlu destekçilerinin tepkisini çeken ''Murat Kurum İstanbul için bir şans'' sözüne açıklık getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dursun Özbek, İmamoğlu destekçilerinin tepkisini çeken ''Murat Kurum İstanbul için bir şans'' sözüne açıklık getirdi - Son Dakika
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