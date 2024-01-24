Dursun Özbek, İmamoğlu destekçilerinin tepkisini çeken \'\'Murat Kurum İstanbul için bir şans\'\' sözüne açıklık getirdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Özbek, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum için söylediği "İstanbul için bir şans" sözüne açıklık getirdi.

"MURAT KURUM İLE BİRLİKTE MESAİ HARCAMA FIRSATI BULDUK"

Özbek yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'un kulübümüzü ziyareti sonrası oluşan gündem nedeniyle söylemek istediğim şeyler var. Sayın Murat Kurum'la, Emlak Konut başkanlığı, bakanlığı döneminde, özellikle deprem felaketi sonrası kulübümüzün yaptığı çalışmalarda birlikte mesai harcama fırsatı bulduk." dedi.

"KENDİSİYLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞTIK"

Özbek konuya ilişkin açıklamasını "Kendisiyle uyumlu ve verimli bir çalışma ortamımız oldu. Sayın Murat Kurum'un kulübümüzü ziyaret ettiği gün kullandığım ifadelerim bu 8 yıllık süre zarfında sayın bakanla yaptığımız çalışmalardan oluşan görüşlerimin bir paylaşımıdır." ifadeleriyle sonlandırdı.