Dursun Özbek\'ten TFF ve MHK\'ye Sert Eleştiriler

Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) tutumunun kendileri açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başkan Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Net Global Sivasspor-Galatasaray maçında Rey Manaj'ın futbolcuları Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faulün ardından yaşananları değerlendiren Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Neticede bir milli sporcu. TFF'nin 'Geçmiş olsun' mesajı yeterli mi? Elbette insani olarak bu mesajı yayımlamak lazım. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığının yaptığı açıklamalar dikkate değer. Ben bizzat televizyonda izledim. Bütün Türkiye'nin kabul ettiği ve herkesin mutabık olduğu bir faul sonrası... Top ortada yok. Maksatlı olarak yapılan bir hareketi ifade ederken Merkez Hakem Kurulu eğildi, büküldü. 'Güzel bir maç yönetildi. Hareket kramponaydı.' gibi saçma sapan açıklamalar. Yani buna ne gerek var? TFF özür dilemişse sen burada gördüğünü net olarak açıklamak zorundasın. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru demek zorundayken böyle eğilip, bükülüp işi sulandırması bizim hoşumuza gitmedi. Sen görmedin mi, senin önünde televizyon yok muydu, sen başka bir yerde miydin, maçı izlemedin mi? Böyle bir işi hafife alacak ve sulandıracak şekilde bir açıklama yapıyorsun. Daha önceki açıklamalarımızda da ifade ettiğimiz gibi Merkez Hakem Kurulu görevini yapamıyor. Sadece Galatasaray-Sivasspor maçı değil, işin bütününe girdiğiniz zaman orada çok net olarak görürsünüz. Bir hakem fiyaskosu. Merkez Hakem Kurulunun tavrı ve tutumu Galatasaray açısından kabul edilmez."

MHK'nin yanlış yönetildiğini savunan Özbek, "Bir bakıyorsunuz TFF Başkanı çıkıyor ve 'Hakemler bana komplo kuruyor ve operasyon çekiyor.' diye yayın yapıyor. Sen başkan değil misin? Sen yönetiyorsun. Senin Merkez Hakem Kurulun. Sayın Başkan, gereğini yapman lazım. Öyle komplo kuruyorlar gibi söylemlerle gündemi değiştirmeye çalışmayalım. Yapılan hareketlerin Türk futboluna etkisi çok büyük. Herkes bundan etkileniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanın, kendisine komplo kurduğunu iddia ettiği Merkez Hakem Kurulu Başkanıyla ilgili söylemden çok eyleme geçmesi lazım. 'Gerekeni yapması lazım.' diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Haddine değil"

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'ün Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığının ardından yaptığı açıklamalara Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın verdiği yanıtla ilgili şunları söyledi:

"Seviyesi ve konuşma tarzı itibarıyla Galatasaray Kulübünün ikinci başkanına, Fenerbahçe Kulübünün asbaşkanının böyle şeyler söylemesi kabul edilemez. Haddine değil. Türk futbolu olarak tuhaf bir duruma geldik. Rakip takıma bir şey söylüyoruz, cevap TFF Başkanından geliyor. TFF Başkanı savunmaya çalışıyor. Bugün Galatasaray'ın gündeminde yapılan hakem hataları ve federasyon başkanının şahsımı tehdit etmesi var. Bir bakıyorsunuz rakip takım ortaya çıkıyor. Gündemi değiştirmek için çeşitli söylemlerde bulunuyor. İkinci başkanıma laf ediyor. Bunlar kabul edilemez."

"Ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın"

Dursun Özbek, yayıncı kuruluşun aleyhlerine olan hareketleri farklı boyutta gösterdiğini öne sürdü.

Yayıncı kuruluşa eleştirilerde bulunan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yayıncı kuruluş, bütün maçlarımızda aleyhimize olan hareketleri farklı bir boyutta gösteriyor. Farklı açılardan gösteriyor. Lehimize olan hareketleri başka açılardan göstererek eyyamın peşinde. Yani bunu ticari kaygıyla mı yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Bu konuda arkadaşlarım çalışıyor. Yayıncı kuruluşa çok kısa sürede bu yaptıklarının nasıl büyük bir hata içerdiğini ifade edecek şekilde bir dosya hazırlıyoruz. Kendilerine vereceğiz. Yayıncı kuruluşun bundan sonraki hareketlerinde de çok dikkatli olması lazım. VAR'a görüntüler onlar tarafından gönderiliyor. Bizim seyrettiğimiz görüntüler de onlar tarafından geliyor. İş işten geçtikten sonra onu göstermenin bir manası yok. Kamuoyunun bilgi sahibi olması için zamanında, anında ve tarafsız bir şekilde görüntülerin yayımlanması lazım. Onun için yayıncı kuruluşa da buradan mesajım şu: Adil olun, ticari kaygıyla görüntülerle oynamayın."

Kulüpler Birliği Vakfına sitem

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisini televizyon yayınında tehdit ettiğini ve Kulüpler Birliği Vakfının bu duruma sessiz kaldığını vurgulayan Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Türkiye Futbol Federasyonu şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etmiştir. 85 milyon kişi bunu dinledi, gördü. Bir arkadaşım hariç başka kimseden ses yok. Galatasaray da Kulüpler Birliği Vakfının önemli bir üyesi. Galatasaray'ın Kulüpler Birliği Vakfındaki katkıları tartışılmaz. Orada başkanlık yapmış bir kişiyim. Ne Kulüpler Birliği Vakfı ne de üyeleri şahsımı arayıp bir 'Geçmiş olsun' mesajında bulunmadı. Peki geçmişte ne oldu? Hatırlarsanız Ankara'da bir futbol hakemimiz, bir başkan tarafından yumruklandı ve çenesi kırıldı. Yine aynı vakıfta aynı yönetim varken yumruk atan sayın başkana (Faruk Koca) 'Geçmiş olsun ziyaretine gidelim.' dendi. Mani olduk. 'Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bir hakem yumruk yemiş. Geçmiş olsuna gideceksek ona gitmemiz lazım.' diye engelledim de biz ondan sonra doğrusunu bulduk. Önce hakeme gittik. Sonra da Faruk Başkanı ziyarete. Şimdi böyle bir yönetimin içindeyiz. Bu mesajımda da artık bu birliğin gerektiği şekilde yönetilmesi, gerektiği şekilde Türk futboluna fayda üretmesinin artık zamanı gelmiştir diye düşünüyorum."

Başkan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık lafın bittiği yerdeyiz. Federasyon ne yapacaksa yapsın. Sadece söylemle değil kafasında ne varsa yapsın. 'Hakemler bana operasyon çekti.' diyor. Gereğini yap kardeşim. Kulüpler Birliği Vakfına mı devredilecek Merkez Hakem Kurulunu, devret kardeşim. Onun için artık sözün sonuna geldik. Bundan sonra artık konuşmak yerine eylemde bulunmakta fayda var."