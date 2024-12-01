Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rest çekti - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rest çekti

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan maçın sonrasında karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır üzerinden TFF ve MHK'yı topa tuttu. Türkiye'de futbolun Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun olduğunu belirten Özbek, "Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. MHK Başkanına sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin" sözleriyle adeta rest çekti.

01.12.2024 23:40  Güncelleme: 00:02
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Özbek, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır üzerinden TFF'yi hedef aldı.

"TFF VE MHK BAŞKANINI TEBRİK EDİYORUM"

"Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Sayın TFF Başkanını, MHK Başkanını tebrik ediyorum hepsini. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet de güzel oynadılar.

"HAKEM GÖREVİNİ YAPTI"

Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. MHK Başkanına sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL, GALATASARAY'A KARŞI OYNANAN BİR OYUNDUR"

Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu akşam bir örneğini seyrettik. Biz gerçekten bu akşam anladık ki TFF'yi, rakipleri, herkesi yenmek zorundayız. Tüm yönetici arkadaşlarıma, hocalarıma, oyuncularıma söylüyorum. Bizler hedefe gideceksek TFF'yi MHK'yi hakemleri rakipleri yeneceğiz. Başka çaremiz yok."

"TÜM MAÇLARIMIZA VERECEKSİNİZ!"

Biraz futbolu bilenler, maç demiyorum, futbol demiyorum, oyun diyorum oyun oyun. Gayet güzel sergilenen bir oyun. Tekrar ediyorum, bu hakemi Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza vereceksiniz!

"TFF BAŞKANI YALILARDA GALATASARAY KONUŞUYOR"

Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, biz hepinizi yenmek için hazırlanıyoruz. Bu akşam bunu anladık. Sayın TFF başkanını söylediğini yaptı, söylediğini yaptı. TV'ye çıkıyor Galatasaray konuşuyor, sağda solda yalılarda Galatasaray konuşuyor. Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın! Ne yaparsanız yapın! Hodrimeydan! Bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır istiyorum. Her yerde Galatasaray konuşuyorsun. TV'ye çıkıyorsun hedefin Galatasaray, sağda solda kapalı yerlerde hedefin Galatasaray. Galatasaray ne yapmış size!

"HİÇ KİMSE GALATASARAY İLE UĞRAŞMAYA KALKMASIN!"

Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım."

Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'na rest çekti

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Son Dakika Spor Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rest çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ömerin Adaleti:
    Gs nin penaltısı verilmez, Eyüp’ün ilk golünden önce net faul var ama gol iptal olmaz. Gs atsa yine bir penaltı uydururlardı illaki. 3 takım aynı gece maç yapıyor sadece GS maçı bugüne koyulur. Kuşların gönlü yapılacak ya bütün karaktersizler iş başında. Yapı bu işte. Allah’ın adaleti var birde. Yaptıklarınız yapınızla bilikte elinizde patlayacak. Gs bu oyunla hepsini de yener. Helal olsun Aslan Parçaları. 98 26 Yanıtla
  • Türk:
    Lehte Penaltı - FB:5 , GS:1 Aleyhte Penaltı - FB:2 , GS:6 GSa gelince VAR karışamaz oluyor! Parmak ucumuz rakibe değiyo VAR karışıyor, omuz omuza yasak oluyor, tekme yiyoruz devam oluyor! FBde yere atlayana penaltı veriliyo, top ele değmiyor penaltı, ceza sahası dışında faul oluyor penaltı! 66 19 Yanıtla
  • Türk:
    Hakem yorumcularına göre Eyüpün ilk golü öncesi faul vardı, GSın "yine" verilmeyen penaltıları vardı... Diğerleri dürüstlükle zirveye ulaşamadıkları için türlü pisliklerle, GS'ı engellemeye çalışıyorlar! İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla yine "CİMBOM ŞAMPİYON" olacak ALLAH'ın izniyle! 52 19 Yanıtla
  • Türk:
    GS lehine 1 penaltı, aleyhine 6. FB lehine 5 penaltı, aleyhine 2. Federasyonla yürüyüp Kasımpasa maçı gibi yine sadece GS'ı 3 günde maça sıkıştırıp hakemle iş çevirenler sizde göreceksiniz... Federasyonun FBye sağladığı ayrıcalık YAPI yıkılacak,"CİMBOM ŞAMPİYON" olacak ALLAH'ın izniyle! :))) İtler ürür, kervan yürür demiş ATAlarımız: "Doğru yolda yürüyenleri aşağılık kimselerin saldırısı engelleyemez". 47 11 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    GEÇEN HAFTA FENERE VERİLEN PENALTI CE OFSAYT OLAN 4. GÖLÜN GÖRMEZDEN GELİNİŞİ TÜRK FUTBOLUNU ÖZETLİYOR SONRA NEDEN BAŞARİLİ OLAMIYORUZ AVRUPA DA ÖNCE KAFANIZDA Kİ KİRLİ DÜŞÜNCELERDEN KURTULUN 48 3 Yanıtla
  • Türk:
    TS FB maçının hakemiydi. VAR olmasına rağmen top ağlara giderken düdük çalıp TSun 1-0 öne geçmesini engellemişti! Mematiyi tabureye oturtmuşlar, bende salıncak isterim demiş :)))) 33 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hep Sizmi Haklısınız Ne Oldu?? 32 11 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    hakem satın almayı siz iyi bilirsiniz fetonun çocukları 18 25 Yanıtla
  • aaaaa:
    cincon show basladi:)) ligi bitirtmeyizler 23 13 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Bunların da bir yeri sıkıştı mı hemen TFF MHK alışmış kudurmuştan beter 13 9 Yanıtla
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