Dursun Özbek: Transfer Döneminde Başarılıyız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ara transfer döneminde başarılı işlere imza attıklarını belirtti.

Dursun Özbek, RAMS Park'ta TikTak firması ile sponsorluk anlaşmasının yapıldığı törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasındaki konuşmaya değinerek şunları söyledi:

"Ben, Galatasaray Kulübünün başkanıyım. İbrahim Hacıosmanoğlu da TFF'nin başkanı. Zaman zaman bir araya geliriz. Türk futbolunun geleceği ve problemleri hakkında konuşuruz. Türk futbolu ile ilgili sürekli yaptığımız toplantılardan bir tanesini yapmıştık. Galatasaray'da o konuyu ilişkilendirmek, olağandışı bir şey. Üç sene art arda şampiyon olduk. Dördüncü senede de lideriz. Finansal problemleri çözdük. Tesisleşmeyi hızlandırdık. Kendi camiamız içerisinde tek yürek olduk. Camia içinde sevgi iklimi oluşturduk. Böyle bir takımın başkanı, federasyon başkanına 'Bizim camianın içerisinde sıkıntı var. Biz şampiyon olmaya mecburuz. Bize destek olun.' demez. Galatasaray, o insanların hayal ettiği bir takım değil. Galatasaray Kulübünün yöneticisi de o insanların hayal ettiği birisi değil. İbrahim Hacıosmanoğlu da ordaydı. Ona da ne konuştuğumuzu sorabilirler. Onların hayal ettiği gibi bir diyalog, söz konusu değil. Hiç kimse bulanık suda balık avlamaya kalkmasın. Hiç kimse Galatasaray'ı bu tip işlerle ilişkilendirmesin."

"Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz"

Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin sezon sonu sözleşmesinin biteceğini de hatırlatan Özbek, "Icardi, bizim çok değerli bir oyuncumuz. Oynadığı sürede verdiği katkı ve aidiyeti tartışılmaz. Sezon sonuna kadar onunla bir kontratımız var. Icardi ile sezon bitiminde oturup konuşacağız. Icardi, Galatasaray için özel bir oyuncu. Elbette ki Galatasaray'ın kendi değerleri var. Sezon sonunda Galatasaray'ın hedefleri itibarıyla birçok şey netleştikten sonra onunla oturup konuşacağız. Kendisi bizim için çok değerli." diye konuştu.

"Transfer, bakkaldan elma veya şeker alır gibi yapılmaz"

Özbek, sosyal medyada dolaşan "Dursun Özbek, ara transferde para harcamak istemiyor." iddialarıyla ilgili ise şunları ifade etti:

"Berrak bir düşünceye sahip insanlar, ne yaptığıma bakar. Ben kimsenin böyle bir şey söylediğini düşünmüyorum. Sezon başında yapılan transferlere bakın. Harcadığımız paralara ve kurduğumuz kadroya bakın. Takımımızın değeri, 300-360 milyon avro civarında. Ligdeki en değerli takım biziz. Bu söylemi kabul etmiyorum. Ara transfer dönemleri de her zaman risklidir. Her zaman istediğiniz oyuncuyu bulamayabilirsiniz. Ben, bu dönemde yaptığımız transferleri başarılı buluyorum. Başkanın görevi, teknik ekibin tespit ettiği eksiklere bakmaktır. Dursun Özbek, transferde son sözü söyler ama ona ışık tutan husus gözlemci ve teknik ekibin önerileriyle olur."

Ara transferde bazı oyuncuları kadroya katmayı amaçladıklarını aktaran Özbek, "Elbette ki nokta transferler için çalıştık. Tek bir alternatifimiz yoktu. Her mevki için alternatif vardı. Transfer komitesi de bunun için çalıştı. Ara transferde buna uygun olarak çalıştık. Teknik kadronun da talep ettiği hedeflere ulaştık. Transfer, bakkaldan elma veya şeker alır gibi yapılmaz. Ben iddialarla ilgili konuşmuyorum. Federasyon başkanına gittiğim ve ona 'Camia içinde sıkıntılar var. Bize destek olun.' dediğimin de iddiaları vardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Trendyol Süper Lig'de yarışmamız için gözlemci ve teknik ekibin getirdiği rapor doğrultusunda istedikleri transferleri yaptık. Ücret de bir parametredir ama bütün transferi de tespit eden bir parametre diyemem." şeklinde konuştu.

"Amatör branşlarda bir planlamamız var"

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın mevcut durumunu değerlendiren Özbek, "Her iki branşta da şampiyonluk kovalıyoruz. En önemli hedeflerimizden bir tanesi Avrupa'da mücadele etmek. Koyduğumuz hedeflere doğru yürüyoruz. Amatör branşlarda bir planlamamız var. Yapmış olduğumuz gayrimenkul yatırımlarına bağlı olarak buradan gelecek fonlarla, oraları destekleyeceğiz. Önümüzdeki sezondan itibaren amatör branşlarda bütçemiz büyüyecek. Yaptığımız planlama, çok net bir şekilde yürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yayın gelirlerinin düşüklüğü

Yayın gelirlerinin düşüklüğüne dikkati çeken Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulüpler Birliği ve federasyon, yayın gelirlerinin düşüklüğünden şikayetçi. Kulüpler de şikayetçi. Naklen yayın gelileri sürekli azalarak, bugünkü seviyesine geldi. Yaklaşık yüzde 60 düşüş oldu. Artmasını beklerken düştü. Avrupa'daki beş büyük ligi dikkate aldığınızda, bütçelerin bazen yüzde 25'ini bazen yüzde 50'sini yayın gelirleri karşılıyor. Galatasaray'da ise bütün branşlar itibarıyla naklen yayın gelirleri yüzde beş bile değil. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bu eksikliği gidermek için faaliyet dışı gelirlere yöneldik. Bir şekilde bu bütçeyi karşılamamız lazım. Bu eksikliği fark eden ilk kulüp Galatasaray'dır. Diğer kulüpler de benzer şekilde harekete geçtiler. İnşallah, federasyonun ve Kulüpler Birliğinin ortak çalışması neticesinde naklen gelirleri artar."