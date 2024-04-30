Düzce\'de Nefes Kesen Off-Road Festivali Başlıyor

Spor

Düzce'de hafta sonu düzenlenecek olan Off-Road festivali nefesleri kesecek. 3 gün boyunca düzenlenecek olan festivalde çeşitli sanatçılarda yer alacak.

Düzce Safari Off-Road Kulübü'nün 10. yılına özel olarak Gümüşova'da gerçekleştireceği Off-Road festivali nefesleri kesecek. Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi'nin de destek verdiği yarışlarda çeşitli sanatçılarda konser verecek. Cuma ve Cumartesi günü kamp yapılabilecek alanda Serdar Gül, Ersin Yiğit ve Dj Uğur konseri ile şenlenecek olan festivale Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Konya, Antalya, İzmir gibi şehirlerden 100'e yakın pilot hem ekstrem hem de süre parkurlarında yarışacak.

Gümüşova Kıyıköy Kavlışan Mevkiinde yapılacak yarışlar tamamen ücretsiz yapılacak. - DÜZCE