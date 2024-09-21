Düzce\'de \'Spor Mahallemde\' Etkinlikleri Devam Ediyor

Spor

Düzce Belediyesi tarafından başlatılan 'Spor Mahallemde' etkinlikleri sürüyor. Her akşam başka mahallede her yaştan Düzceli'yi buluşturan etkinlikler bu hafta Çay, Sancaklar, Sarayyeri ve Yahyalar Mahallerinde düzenlenecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Spor ve Sporcu Şehri Düzce" sloganı ile çeşitli projelere imza atan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, spor branşlarını vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor. Spora teşvik amacıyla başlatılan Spor Mahallemde etkinlikleri birçok mahallede her yaştan vatandaşı buluştururken, Düzcelilerden de destek görmeye devam ediyor.

63 mahalle için yapılan planlama çerçevesinde 23-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak organizasyonun detayları da belli oldu. Sportif etkinlik alanları 23 Eylül Pazartesi Çay Mahallesi Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde, 24 Eylül Salı Sancaklar Mahallesi Sancaklar İlkokulu bahçesi, 25 Eylül Çarşamba Sarayyeri Mahallesi Muhtarlık yanında, 26 Eylül Perşembe Yahyalar Mahallesi halı saha, 27 Eylül Cuma ise Yukarı Yahyalar Mahallesi muhtarlık yanında kurulacak.

Voleybol, futbol, bocce, satranç, konsol oyunları ve sanal gözlük uygulama çadırlarının yer alacağı organizasyonda minikler için yüz boyama etkinlikleri de düzenlenecek. Ücretsiz olarak yapılacak etkinliğe her yaştan Düzceli katılabilecek. - DÜZCE