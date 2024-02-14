Düzce, Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Düzce, Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

Düzce, Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

2023-2024 Okul sporları basketbol yıldızlar grup müsabakaları Düzce'de başladı. Erkek ve kız takımları arasında yapılan müsabakalar, Cumayeri ve Bahçeşehir Spor Salonları'nda gerçekleştiriliyor. Toplamda 250 sporcu mücadele ediyor.

14.02.2024 12:22
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DÜZCE(İHA) – Okul sporları basketbol yıldızlar grup müsabakalarına Düzce ev sahipliği yapıyor.

2023-2024 Okul sporları basketbol yıldızlar grup müsabakaları teknik toplantı ve açılış seremonisi ile başladı. Erkek takımlarının Cumayeri Spor Salonu'nda, kız takımlarının ise Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarla turnuva devam ediyor.

250 sporcunun katıldığı müsabakalarda erkeklerde Ankara 3, Ankara 5, Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, İstanbul 2, İstanbul 4, Karabük, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak yarışırken kızlarda ise Ankara 4, Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, İstanbul 2, İstanbul 4, Karabük, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illeri mücadele ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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