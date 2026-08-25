Ecrin Berfin Oktay'dan Azim Dolu Hikaye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ecrin Berfin Oktay'dan Azim Dolu Hikaye

Ecrin Berfin Oktay\'dan Azim Dolu Hikaye
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yaşındaki Ecrin, muay thai için çalışıp eğitimine devam ederek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

ANTALYA'da yaşayan muay thai sporcusu Ecrin Berfin Oktay (16), bir yandan eğitimini sürdürürken diğer yandan otelde garsonluk yaparak spor masraflarını karşılıyor. Adana'da Türkiye şampiyonu olan, kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefleyen Oktay, "Kimseden bir şey beklemeden basamakları kendim tırmanıyorum" dedi.

Spor hayatına 2019 yılının sonlarında adım atan Ecrin Berfin Oktay, tenis ve voleybol gibi farklı branşları denedikten sonra dört arkadaşıyla birlikte muay thai sporuyla tanıştı. Muaythai Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu ile 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu'nda antrenmanlara başlayan Oktay, beraber başladığı arkadaşları sporu bırakmasına rağmen antrenmanlarını aksatmadı. Salona ilk geldiğinde 20-24 kilo ağırlığında olduğunu belirten sporcu, üst üste katıldığı Minikler Türkiye Şampiyonası yarışmalarında iki yıl art arda ikinci oldu. Milli takım seçmelerinde 2-1'lik hakem kararıyla kaybeden genç sporcu, Adana'da düzenlenen son şampiyonada ise altın madalya kazandı. Başarılı sporcu, bu derecesiyle kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

'HEDEFLERİM İÇİN BASAMAKLARI KENDİM TIRMANIYORUM'

Hem okuyup hem çalışan, bir yandan da şampiyonalara hazırlanan Ecrin Berfin Oktay, günlük rutinini ve hedeflerini anlattı. Sabahları otelin açık büfe ve kafe bölümünde garson olarak çalıştığını söyleyen genç sporcu, "İşten saat 16.00'da çıkıp koşa koşa antrenmana geliyorum. Aileme yük olmak istemediğim için kendi hobilerimin ve hedeflerimin peşinde koşarken çalışıp para kazanıyorum. Adana'daki Türkiye Şampiyonası'nda otel konaklamasından, yediğim yemeğe kadar tüm masrafları kendi kazancımla ödedim. Kimseden bir şey beklemeden, hedeflerim için basamakları kendim tırmanıyorum. Kasım ayında Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda da kendi ayaklarımın üzerinde durarak bayrağımızı dalgalandırmak ve birinci olmak istiyorum" diye konuştu.

'GENÇ SPORCULARA ÖRNEK OLUYOR'

Ecrin'in azminin tüm genç sporculara örnek teşkil ettiğini vurgulayan Muaythai Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu ise sporcusunun gelişim sürecini değerlendirdi. Şampiyona hazırlıklarının kolay geçmediğini belirten Urlu, "Ecrin salona ilk geldiğinde çok küçüktü. Ancak azimle çalışarak yeteneğini kanıtladı. Hem iş hem antrenman saatlerini periyodik bir planlamayla yürüttük. Gerektiğinde iş yerinden izin aldık. Birlikte başardık. Önümüzdeki günlerde inşallah başarılarını Dünya Şampiyonluğuyla da taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Sporcuların kendi alın teriyle başarıya ulaşmasının önemine dikkati çeken Urlu, sporcu ailelerinin birçoğunun gelir dağılımının değişken olduğunu ifade etti. Urlu, "Ecrin'in bu özverisi bana göre birçok öğrencimize de örnek olmalı. Ben de 14-15'li yaşlarımda ailemden harçlık almamayı, kendi ayaklarımın üstünde durmayı istemiştim. Allah'a şükür bu bana nasip oldu. Ecrin'in de bu şekilde birçok sporcumuza örnek olacağını düşünüyorum. Bir sporcunun en güzel yanı ailesine dokunmadan, kendi alın teriyle bir yerlere gelmesi. Ecrin'in kendi alın teriyle, ailesinin bütçesine dokunmadan bu başarıları elde etmesi büyük gurur kaynağı" dedi.

Kasım ayında düzenlenecek şampiyonada altın madalyayı hedeflediklerini kaydeden Urlu, "Yunanistan'da yaklaşık 100 ülkenin katılımıyla 9-10 gün sürecek Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ecrin'in orada elde edeceği derece ve kazanacağı ödülle genç yaşta ailesine katkı sağlayacağına inanıyor, kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Muay Thai, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ecrin Berfin Oktay'dan Azim Dolu Hikaye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi
İdris Naim Şahin’e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi İdris Naim Şahin'e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek
Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk açıklama Kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk açıklama
Aziz İhsan Aktaş davasında karar İki isim örgüt suçlamasından beraat etti Aziz İhsan Aktaş davasında karar! İki isim örgüt suçlamasından beraat etti
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti

10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Bu takıma yan bakılmıyor 3’te 3 yaptı, liderliği kaptı
Bu takıma yan bakılmıyor! 3'te 3 yaptı, liderliği kaptı
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:30
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:06
Mbappe’nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı Gerçek sonradan ortaya çıktı
Mbappe'nin sevgilisinin görüntüleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
09:59
’Rıdvan Abi’ tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
'Rıdvan Abi' tutuklandı, yapılan yorumlar bomba
09:43
Kuytulcular operasyonunda kan donduran detaylar İran modeli casusluk ve sözde mahkemeler
Kuytulcular operasyonunda kan donduran detaylar! İran modeli casusluk ve sözde mahkemeler
09:41
ABD’den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
09:02
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
08:29
Aziz Yıldırım’dan açık çek Servet dağıtacak
Aziz Yıldırım'dan açık çek! Servet dağıtacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 10:48:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ecrin Berfin Oktay'dan Azim Dolu Hikaye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.