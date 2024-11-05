Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'nde Mücadeleye Başlıyor

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda bu kupayı ikinci kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

AA'nın, voleybol kadınlarda grup maçları başlayacak CEV Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde Eczacıbaşı Dynavit'in Avrupa maçlarındaki performansına yer verildi.

Türk voleybolunun lokomotiflerinden Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunda 4. tur B Grubu'nda mücadele edecek. İlk maçında yarın Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı konuk edecek turuncu-beyazlıların grubunda Fransa'dan Levallois Paris Saint Cloud ile Almanya'dan SSC Palmberg Schwerin takımları bulunuyor.

İlk kupa Eczacıbaşı'nın

Voleybolda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip, Eczacıbaşı Kadın Takımı oldu.

Eczacıbaşı, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1998-1999 sezonunda Bursa'da yapılan dörtlü final organizasyonunda mutlu sona ulaştı. İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde yenen Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015'te şampiyon oldu

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda da müzesine kupayı götürme başarısı gösterdi.

Söz konusu sezonda Polonya'nın Szczecin kentinde düzenlenen dörtlü final organizasyonunda iki Türk ekibi Eczacıbaşı ve VakıfBank'ın yanı sıra İtalya'dan Unendo Yamamay ve ev sahibi ülkeden Chemik mücadele etti.

Eczacıbaşı, yarı finalde VakıfBank'ı 3-1 yenip finale yükselirken, diğer yarı finalin kazananı Unendo Yamamay ile eşleşti.

Rakibini finalde set vermeden geçen o zamanki adıyla Eczacıbaşı VitrA, kadın voleybolunda kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi oldu.

Turuncu-beyazlılar, geçen sezon ise CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'ya elenerek organizasyonu 3. tamamlamıştı.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3 kez kupa kazandı

Eczacıbaşı, dünyanın en iyi takımlarının mücadele verdiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üç kez mutlu sona ulaştı.

2015 senesinde İsviçre'de düzenlenen organizasyonun finalinde Rus ekip Dinamo Krasnodar'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı, kupayı müzesine götürdü.

Başarılı Türk ekibi 2016'da Filipinler'de düzenlenen organizasyonda da İtalya'nın güçlü takımı Casalmaggiore'yi 3-2 mağlup ederek şampiyonluk elde etti.

Turuncu-beyazlı ekip, son olarak 2023 yılında Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupayı 3. kez müzesine götürdü.

CEV Kupası'nın 2018 ve 2022 şampiyonu

Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa serüveninde 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere iki kez CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

2018'de finalde Belarus'un Minchanka takımıyla eşleşen o dönemki adıyla Eczacıbaşı VitrA, ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği rakibi karşısında İstanbul'daki rövanşı da set vermeden kazanarak kupanın sahibi oldu.

2022'de ise finalde Alman ekip Allianz MTV'yi İstanbul'da ve Stuttgart'ta 3-1'lik skorlarla mağlup eden turuncu-beyazlı ekip, şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası alanda ilk 4'te yer aldığı kupalar

Eczacıbaşı'nın uluslararası alanda ilk 4 sırada yer aldığı organizasyonlar şöyle:

1979-1980 - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikincisi

1983-1984 - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası dördüncüsü

1992-1993 - Avrupa Konfederasyon Kupası ikincisi

1998-1999 - Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonu

1999-2000 - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası üçüncüsü

2000-2001 - CEV Şampiyonlar Ligi dördüncüsü

2001-2002 - CEV Şampiyonlar Ligi dördüncüsü

2004-2005 - Avrupa Top Teams Kupası üçüncüsü

2008-2009 - CEV Şampiyonlar Ligi dördüncüsü

2013-2014 - CEV Şampiyonlar Ligi dördüncüsü

2014-2015 - CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu, FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu

2015-2016 - FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu

2016-2017 - CEV Şampiyonlar Ligi üçüncüsü

2017-2018 - CEV Kupası şampiyonu, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncüsü

2018-2019 - FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikincisi

2021-2022 - CEV Kupası şampiyonu

2022-2023 CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncüsü

2023-2024 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu, CEV Şampiyonlar Ligi üçüncüsü