Edirne\'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Heyecanı

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TÜRKİYE Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, ülke tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek uluslararası organizasyon olan, Edirne'de 7-8 Eylül tarihleri arasında Meriç Nehri'nde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nı, hatasız bir şekilde tamamlamayı amaçladıklarını söyledi. Ertürk, "Tarihimizde ilk kez uluslararası yarış yapıyoruz. Elimizden geldiğince hatasız bir şekilde organizasyonu tamamlamak en büyük amacımız. Türkiye küreğine bir basamak atlatacak ilk adım burası" dedi.

Edirne'de kentin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'nde 7-8 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 30 ülkeden 650 sporcunun katılımıyla, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası gerçekleştirilecek. Şampiyona öncesi Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, TED Edirne Koleji Kurucusu ve Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, organizasyonla ilgili bilgi verdi. Toplantıda konuşan Ertürk, kürek dalında ülke tarihinde ilk kez uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

'HATASIZ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK EN BÜYÜK AMACIMIZ'

Yaklaşık 5 yıl önce başlayan çalışmalarda mutlu sona ulaştıklarını söyleyen Ertürk, "3 yıllık bir zorluk sürecin sonunda hatta 5 yıllık bir hayalde artık yarış haftasına geçiyoruz. Ete kemiğe büründü diyebiliriz. Ülkeler gelmeye başladı, biz de ev sahibi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Burada 30 tane ülkeyi ağırlayacağız. Türkiye biliyorsunuz misafirperverliğiyle meşhur. Elimizden geldiği kadar onları en iyi şekilde ağırlayıp bundan sonra her zaman 'U23 Avrupa Şampiyonası' denince akıllarda güzel hatıralar yaratacak, bütün ülkelerin saygıyla anacağı bir anı yaratacağız burada. Bu hem Türkiye için çok önemli bir an. Tarihimizde ilk kez uluslararası yarış yapıyoruz, hem de Edirne için çok güzel bir organizasyon. Elimizden geldiğince hatasız bir şekilde organizasyonu tamamlamak en büyük amacımız" dedi.

'PARKUR AVRUPALILARDAN TAM NOT ALDI'

Organizasyonun Türkiye küreğine basamak atlatacağını ifade eden Ertürk, "Şu anda 28 kayıtlı ülkemiz var. Tabii hepsi farklı ekiplerle katılıyor. 650 sporcu olacak. Ama davetlilerle ve izlemeye gelenlerle, scoutlarla 30'un çok üstünde ülkeden insan burada olacak. Türkiye küreğine bir basamak atlatacak ilk adım burası. Burada bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük emekleri oldu. Bu standartlardan bahsetmişken; her dünya ve Avrupa şampiyonaları için farklı şartlar var yarışlarda. Bizimkisi büyükler dünya şampiyonası, yani en üst seviye dediğimiz dünya şampiyonası dahi yapılabilecek seviyede bir parkur. Avrupalılardan da tam not aldı. Gerçekten hiçbir eksiğimiz yok şu anda. Amacımız burada çok daha büyük yarışları organize etmek" diye konuştu.

'BİRDEN FAZLA KEZ İSTİKLAL MARŞIMIZIN ÇALACAĞINI UMUYORUM'

Meriç Nehri parkurunda gerçekleştirilecek Avrupa ve Balkan şampiyonalarında madalyalar elde edeceklerine inandıklarını söyleyen Ertürk, "Burada iki tane yarışımız var iki hafta arayla. Avrupa ve Balkan. Balkan'da gençler, Avrupa'da U23'ler yarışacak. Ben Balkan'da takım halinde şampiyon olacağımıza inanıyorum. Kadınlarda ve erkeklerde çok iddialıyız. Avrupa'da da birden fazla kez umuyorum burada İstiklal Marşımız çalacaktır ve hepimiz duygulanacağız" şeklinde konuştu.

'DÜNYA ŞAMPİYONASINA DA ADAY OLACAĞIZ'

Organizasyonu başarıyla yaptıklarında, dünya şampiyonasının da Türkiye'de yapılması için aday olacaklarını belirten Ertürk, "Avrupa'nın birçok yerinde rüzgarlar, parkurları farklı şekillerde etkileyebiliyor. Türkiye Şampiyonası'nda bunu gördük ki rüzgar bütün parkurlara aynı şekilde etki ediyor. Açık alanda olmasının böyle bir avantajı var. Bu büyük ihtimal değerlendirilecektir. Buradan tam not aldığımızda Dünya şampiyonalarına aday olacağız. Aynı zamanda kano federasyonumuzun da yararlanabileceği bir parkur. Burada daha kısa mesafelerde ve farklı dallarda kano yarışları da yapılabilecektir ki çoğu Avrupa parkurunda da bu şekilde yapılıyor. Bizim amacımız 365 gün yaşayan bir spor alanı olması ve 365 gün çocuklar ve halkın yararlanabileceği bir spor alanı olması" ifadelerini kullandı.