Ediz Gürel, Türk Satranç Tarihinde En Genç Büyükusta Oldu

Spor

Satranç sporcusu Ediz Gürel, 15 yaşında satrançta Türk satranç tarihinin 'En Genç Büyükustası (Grand Master-GM)' oldu.

Prag Satranç Festivali'nde, Erwin L'ami ile yaptığı karşılaşmada berabere kalarak son GM normunu almayı garantileyen Ediz Gürel, Türk satranç tarihinin 'En Genç Büyükustası' unvanına sahip olmayı başardı. GM Gürel, şu anda FIDE Canlı ELO puanı sıralamasında 20 yaş altında dünyanın ilk 20 sporcusu arasında yer alırken, ELO puanı ile 16 yaş altı sporcular arasında ise dünyada ikinci sırada bulunuyor. GM Gürel'in Canlı ELO puanı da 2571. Prag Satranç Festivali Challengers kategorisinde çok başarılı bir performans gösteren Ediz Gürel, bugün 2666 ELO'lu Ukraynalı GM Anton Korobov ile şampiyonluk maçına çıkacak. Türkiye'de satranç sporunda 2012 yılından bu yana büyükusta sayısı arttı.

"Türkiye satrançta başarıyla yoluna devam ediyor"

Ediz Gürel'in genç yaşında elde ettiği başarıyı kutlayan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Ediz Gürel'in başarılı performansı ile gurur duyuyoruz. Milli sporcumuz inanılmaz disiplinli ve çok çalışarak yoluna devam ediyor. Türkiye'nin 15 yaşında GM olan ilk sporcusu. Sporcumuzu da onun her an yanında olan ailesini de gönülden kutluyorum. Dünya Ediz'i takip etmeye devam edecek. Genç yıldızlarımızın başarısı ilham veriyor. Yeni GM'lerimiz de geliyor. 2012 yılından bu yana Büyükusta sayımız artı, yenileri de yolda. Dünyanın en genç IM'si Yağız Kaan Erdoğmuş, IM Işık Can, IM Alparslan Işık gibi sporcularımız çok yakında GM olabilir. Türkiye genç ustalarının performansları ile dünyada takdir ediliyor. Hepsini yürekten kutluyorum. Türkiye satrançta başarıyla yoluna devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye'de satrançta 15 Büyükusta var

Türkiye'de 2012 yılına kadar 5 olan GM sayısı 2012 yılından itibaren 15'e ulaştı. Bu isimler şöyle:

"GM Emre Can, GM Kıvanç Haznedaroğlu, GM Barış Esen, GM Dragan Solak, GM Cemil Agamaliyev, GM Alexander Ipatov, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, GM Batuhan Daştan, GM Burak Fırat, GM Mert Erdoğdu, GM Cemil Can Ali Marandi, GM Mert Yılmazyerli, GM Cem Kaan Gökerkan ve GM Ediz Gürel." - İSTANBUL