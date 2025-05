Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Mehmet Ali:

Kupamızı çalanlar her şeyi çalar... Osayi, "Her zamanki gibi sistematik olarak ismim lekeleniyor. Sezon bittiğinde herkesi, her şeyi ortaya çıkaracağım". İtirafçı ol, şimdi yüksek paralar teklif edilir sana kabul etme susma!