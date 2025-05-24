Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Fenerbahçe'yle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi Samuel'in evi soyuldu. İddialara göre Nijeryalı futbolcunun evini soyan birlikte olmak için evine çağırdığı bir eskorttu.

BOMBA İDDİA

Saat, cüzdan gibi değerli eşyaları çalınan 27 yaşındaki futbolcu hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Eve gelen 'eskortun' Osayi Samuel'in eşyalarını çaldığı gibi iddialar bazı spor muhabirleri tarafından ima edildi.

Tüm bunlar büyük yankı uyandırırken, Nijeryalı futbolcu Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Osayi, "Her zamanki gibi sistematik olarak ismim lekeleniyor. Sezon bittiğinde herkesi, her şeyi ortaya çıkaracağım" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı.