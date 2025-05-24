Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti - Son Dakika
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Spor

Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti

Yunan basını faturayı Ergin Ataman\'a kesti
24.05.2025 10:22
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Fenerbahçe'nin EuroLeague'de Panathinaikos'u yenerek finale kalması Yunan basınında geniş yer buldu. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Kostas Sloukas'la ilgili tercihi eleştiri konusu oldu. Yunan medyası, Fenerbahçe'nin iyi savunması sayesinde Yunan ekibini elediğini ve finale yükseldiğini belirtti.

Fenerbahçe, EuroLeague'de Panathinaikos yenerek finale kalırken sarı lacivertli takımın zaferi Yunan basınında da yankılandı. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın Kostas Sloukas'la ilgili tercihi Yunan medyasında eleştiri konusu oldu.

"MCCOLUM'UN KLASI..."

Haber portalı in.gr, "McCollum'un klası 'yeşilleri' eledi" başlığıyla verdiği haberde Fenerbahçe'nin tecrübeli gardı Errick McCollum'un kritik anlarda sahneye çıkmasına vurgu yaptı ve "Panathinaikos koşullara göre yetersiz kaldı, Fenerbahçe sahada tam anlamıyla üstündü ve Sarunas Jasikevicius'un takımı 82-76 galip gelerek Abu Dabi'de düzenlenecek Euroleague Final'ine katılmaya hak kazandı." ifadelerine yer verdi.

Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti: Eşi benzeri görülmemiş bir senaryo

"FENERBAHÇE DAHA İYİYDİ"

"Yeşiller mücadele etti ama finale kalamadı" başlığını kullanan Proto Thema'da ise "Onun gecesi değildi. Mümkün değil. Panathinaikos, yarı finalde daha iyi Fenerbahçe'ye karşı rahat bir yenilgi aldı. Fenerbahçe, iyi savunması sayesinde Yunan ekibini eledi ve Panathinaikos, Avrupa Şampiyonluğu unvanını devretti." yorumu yapıldı.

Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti: Eşi benzeri görülmemiş bir senaryo

"YUNAN TRAJEDİSİ"

Sport FM'de ise iki Yunan takımının Final Four'da mağlup olmasına vurgu yapılarak "Yunanistan finali yerine Yunan trajedisi!" başlığı kullanıldı. Haber detayında ise "Beklediğimiz Yunanistan finalini bize yaşatmadıkları gibi, tam tersine yoğun baskı altında ezilen Olympiakos ve Panathinaikos, Monaco ve Fenerbahçe'ye nispeten rahat bir şekilde yenildiler." ifadeleri kullanıldı.

"TACINI TESLİM ETTİ"

Efsyn, EuroLeauge'de geçen sezonun şampiyonu olan Panathinaikos için "Tacını teslim etti" başlığını atarken, "Yeşiller, geçen yılki şampiyonluğunu koruyamadı ve Türk ekibine 82-76 yenilerek tacını kaybetti." yorumunu yaptı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SENARYO"

Spor Time'da ise 15 dakika sahada kalabilen Panathinaikos kaptanıKostas Sloukas'ın az forma şansı bulması eleştiri konusu oldu. "Ataman'ın onu sahada ne kadar dakika tuttuğu inanılmaz" başlığıyla verilen haberde, Türk başantrenör eleştirildi ve "Panathinaikos kaptanının Final Four'da bu kadar az forma giymesi eşi benzeri görülmemiş bir senaryo" yorumu yapıldı.

"FENERBAHÇE, BERLİN'İN RÖVANŞINI ALDI"

Sport24, Yunan takımının elenmesini sert sözlerle eleştirerek "Beceriksiz ve isabetsiz Panathinaikos, hatalarının bedelini ödedi ve Abu Dabi'deki Final Four'dan elendi" başlığını attı. Haber detayında ise "Fenerbahçe, Panathinaikos'tan Berlin'deki Final Four'un rövanşını aldı ve Abu Dabi'de finale kaldı. Yeşiller yaratıcılıktan yoksundu" ifadelerine yer verildi.

Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti: Eşi benzeri görülmemiş bir senaryo

LESSORT: FENERBAHÇE DAHA İYİ BİR TAKIM DEĞİL

Öte yandan Panathinaikos'un Fransız uzun forveti Mathias Lessort, maçın ardından Sport24'e verdiği demeçte defansif anlamda oyuna uyum sağlayamadıklarını vurgularken, Fenerbahçe'nin daha akıllı göründüğünü belirtti. Lessort, maçta kendileri adına neyin yanlış gittiğinin sorulması üzerine "Sanırım planımızı biliyorlardı ve bizden daha iyi oynadılar. Onların daha iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum, ancak bugün daha iyi oynadılar ve kazandılar. Biz defansif olarak maça uyum sağlayamadık." dedi.

Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti: Eşi benzeri görülmemiş bir senaryo

"FENERBAHÇE DAHA ÇOK HAK ETTİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum çünkü bu gece kazanmayı bizden daha fazla hakkettiler. Özellikle defansta çözüm bulamadık. Şanslarımızı iyi kullanamadık." ifadelerini kullandı.

Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti: Eşi benzeri görülmemiş bir senaryo

Tecrübeli başantrenör, hücumda istedikleri gibi mücadele edemediklerini anlatarak, "Forvetlerimizden yeterince sayı bulamadık. Fenerbahçe iyi defans yaptı. Doğru pasları bulamadık. Defansta hatalar yaptık. Fenerbahçe, bizden daha agresif oynadı. Bizim skor üretmemizi engellediler." diye konuştu.

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Son Dakika Spor Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • murat olguner:
    Keşke gidince tokatlasalardi Yunanların eline verdik gönderdik yürü ergin anca gidersin 10 56 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    örgüt fonlayıcıları için sevinen alcaklar var... ne desek boş. ergin ataman ülkemizin gururudur. 41 9 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    TÜRKİYE milli takımımıza oyuncu göndermeyerek bile bile zarar verdikleri yetmiyor, bunun için federasyondan ceza alması gerektiği halde igrenç ve TARAFLI şekilde korundukları yetmiyor bi de TÜRK milli sporcumuz Cedi ve ülkemizin en başarılı spor adamı TÜRK milli antrenörümüz Ergin Ataman'ı ağızlarının içine alıyorlar... :))) fblilerdeki aglaklık ve arsızlık başka seviye :D 34 6 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    ne oldu ergin ataman. ooooo ooo an.an ergin Ataman 8 14 Yanıtla
  • bindokuzyüzüç semih:
    fbliler harbi amatör branşlarla acayip iyi uyutuluyonuz :D kongrede kürek takımını övüyodu bi ara koç :D:D:D::D:D o övdüğü sene o seriyi de kaybetmişlerdi böyle de bi şey :D 11 6 Yanıtla
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