Efeler 09 SFK İsim Değiştirdi

3'üncü Lig'deki Aydın temsilcilerinden Efeler 09 SFK'nın isim değişikliği başvurusu Futbol Federasyonu'nda onaylandı. Daha önce adı Yeni Sökespor olması beklenen kulübün adı onay çıkmayınca Söke 1970 SK oldu. Renklerini de kırmızı-lacivert olarak belirleyen Söke 1970 SK, yeni sezonda yeni ismiyle devam edecek. Transfer çalışmalarını da sürdüren Söke ekibi, önümüzdeki günlerde anlaşma sağladığı isimleri arka arkaya açıklaması bekleniyor.