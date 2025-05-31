Ümit Milli Takım\'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Takım'da Gökhan Gönül'ün ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Egemen Korkmaz getirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz'ın getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor'da başladı. Daha sonra BB Erzurumspor ve Trabzonspor kulüplerinde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi. 42 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'da çalıştığı dönemde 2021-2022 sezonunda Süper Lig, 2020-2021 sezonunda da Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı. Faal futbolculuk kariyerinde, A Milli Takım formasını 9 kez, A2 Milli Takım formasını 1 kez, Ümit Milli Takım formasını 4 kez, U20 Milli Takım formasını 6 kez ve U18 Milli Takım formasını 2 kez giyen Korkmaz, 2001 Akdeniz Oyunları finallerinde mücadele eden Ay-Yıldızlı takımımızın da kadrosunda yer almıştı. Egemen Korkmaz, Balıkesirspor'da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900, İstanbul Başakşehir FK ve BB Erzurumspor kulüplerinde oynadı.

Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 30 maçta forma giyen Korkmaz, Fenerbahçe ile 1 kez Süper Lig, 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı; Trabzonspor ile de 1 defa Türkiye Kupası'nı, 1 defa da Süper Kupa'yı kazandı. Korkmaz, Bursaspor ile 1 kez de TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Egemen Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.