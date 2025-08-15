EGO Spor Kulübü'nden Başarılar - Son Dakika
EGO Spor Kulübü'nden Başarılar

EGO Spor Kulübü\'nden Başarılar
15.08.2025 11:30
EGO Spor Kulübü, sınırlı bütçeye rağmen Türkiye ve Avrupa'da önemli başarılar elde etti.

YETİŞTİRDİĞİ sporcular ve alınan başarılarla Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında büyük ivme yakalayan EGO Spor Kulübü'nde Başkan Zafer Tekbudak, "Tüm branşlarımızda elde ettiğimiz derecelerle, sınırlı bütçemize rağmen çok başarılı bir kulüp olduğumuza inanıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alan ve köklü tarihi ile adından söz ettiren ABB EGO Spor; atletizm, badminton, basketbol, boks, eskrim, güreş, hentbol, işitme engelli badminton, işitme engelli güreş, işitme engelli judo, judo, karate, kick boks ve paralimpik atıcılık gibi branşlarda Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında tarihi zaferlere imza attı. EGO Spor Kulübü'nde başkan Zafer Tekbudak kulübün tarihini, Türkiye, Avrupa ve Olimpiyatlarda elde ettiği başarılarını ve gelecek planlamalarını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. EGO Spor'un altyapısında yetişen antrenörlerin ve milli sporcuların Türk sporuna büyük hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Tekbudak, "16 branşla büyük mücadeleler veriyoruz. Fakat kazandığımız başarıları ne yazık ki duyuramıyoruz. Umut edelim bundan sonraki dönemde başarılarınızı Ankara halkına sizin de aracılığınızla duyurabiliriz" diye konuştu.

'SINIRLI BÜTÇEYLE BAŞARDIK'

Tekbudak, 1984 yılında kurulmuş ve futbol takımıyla bir dönem adından söz ettirmiş olan EGO Spor Kulübü'nün 2019 yılında branşlaşmaya önem verdiğine dikkat çekerek, "Çok büyük başarılar elde etmiş spor kulübüyüz. 16 tane branşımız var. Çok ilginç, Türk milletinin bilmediği 'Beyzbol 5' takımımız var hem de Süper Lig'de. Tüm branşlarımızda elde ettiğimiz derecelerle, sınırlı bütçemize rağmen çok başarılı bir kulüp olduğumuza inanıyorum. Bizim yarı profesyonel niteliğinde basketbol takımımız var. 2 sene önce bölgesel ligde mücadele ediyorduk. Fakat hedefi büyüttük, 2'nci lige geçen sene çıktık. 2'nci ligde Play-Of'a kaldık. Dediğim gibi çok sınırlı bir bütçeyle bunu başarabildik" ifadelerinde bulundu.

'AVRUPA 2'NCİSİ OLDUK FAKAT YAZILMADI'

2 sene önce bünyesinde 'Beyzbol 5' isimli bir takım oluşturduklarına değinen Tekbudak, "Takımımız Türkiye şampiyonu oldu. 3 hafta önce Bulgaristan'da Avrupa Şampiyonası düzenlendi. 24 takımın katıldığı turnuvada beyzbol takımı Avrupa 2'ncisi oldu. 24 takımın katıldığı şampiyonaya giderek ben de takımımızı destekledim ve yanında oldum. Üzülerek şunu demek istiyorum hiçbir yer ne yazıp ne çizdi ne de bahsetti. Tabii ki bu büyük bir başarıdır. Tabi ben çok isterdim ki şampiyon olalım. İstiklal marşını okutalım. Ben orada istiklal Marşımızın okunmasını ve Türk bayrağımızın göklere çekilmesini isterdim. Olmadı ama bir dahaki deneme inşallah olacak" dedi.

'TAKIMLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM'

Kulüp olarak en çok önem verdikleri branşın Paralimpik olduğunu söyleyen Tekbudak, "Paratıcılıkta milli takımın omurgasını oluşturan sporcuların hemen hemen yüzde 80'i EGO Spor kulübü çatısı altındadır. Bu arkadaşlarımız kardeşlerimiz bizi Avrupa'da dünyada göğsümüzü gere gere temsil ediyorlar. En son Tokyo Olimpiyatları'nda Ayşegül Pehlivan olimpiyat 2'ncisi olmuştu. Bunun dışında çok gurur duyduğumuz branşımız daha var: Paratekvando. Paratekvando da herhalde Türkiye'nin en önemli en güçlü en kaliteli sporcuları olan bizim kulüptü. Tekvando'da Paris Olimpiyatları'na 5 sporcumuz katıldı. 5 sporcumuzdan 4'ü madalya aldı, gurur duyuyorum" diye konuştu

'FUTBOLDA ÖNEMLİ BİR KULÜP OLACAĞIZ'

Kulübün gelecek planlamalarını işaret eden Tekbudak, "Belediyelerdeki spor kulüplerinin en önemli amaçları o şehirdeki halkın çocuklarına hizmet etmektir. Biliyorsunuz son zamanlarda uyuşturucu kullanım sayısının artması, çocukların boş olduğu için kahve köşelerinde heba olması beni çok üzüyor. Ankara halkının gelirleri ile bir şeyler yapmaya çalışıyorsak halkımızın çocuklarına da hizmet etmeliyiz. Futbol alt yapısını oluşturarak futbolda Ankara halkının yetenekli çocuklarını bulup öne çıkarabilirsek bizim için en büyük onur bu olacak. Eğer önümüzdeki dönemde tesis ayarlayabilirsek, futbol altyapısını oluşturup futbolda da önemli bir kulüp haline gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

