Ekrem İmamoğlu, sahneye atılan şapkayı alıp öptü: Oğlum bu yere atılır mı?

Türkiye'de genel seçimlere sayılı günler kala siyasiler de çalışmaları hızlandırdı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde yardımcısı olacağı ilan edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alanya'da miting düzenledi.
Miting esnasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu'na Trabzonspor şapkası atıldı. Trabzonspor taraftarı olan İmamoğlu, şapkayı yerden alırken dikkat çeken bir ifade kullandı.
İBB Başkanı İmamoğlu, sahneye atılan Trabzonspor şapkasını yerden alıp öptü. İmamoğlu ardından, "Oğlum bu yere atılır mı, atılmaz" diyerek amblemi öptü.
İmamoğlu, bilindiği üzere bir dönem Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.
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