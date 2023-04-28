Ekrem İmamoğlu, sahneye atılan şapkayı alıp öptü: Oğlum bu yere atılır mı? - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, sahneye atılan şapkayı alıp öptü: Oğlum bu yere atılır mı?

28.04.2023 21:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Alanya mitinginde Trabzonspor şapkası atıldı. İmamoğlu, "Oğlum bu yere atılır mı?" diye cevap verip şapkayı öptü.

Türkiye'de genel seçimlere sayılı günler kala siyasiler de çalışmaları hızlandırdı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde yardımcısı olacağı ilan edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alanya'da miting düzenledi.

TRABZONSPOR ŞAPKASI ATILDI

Miting esnasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu'na Trabzonspor şapkası atıldı. Trabzonspor taraftarı olan İmamoğlu, şapkayı yerden alırken dikkat çeken bir ifade kullandı.

"OĞLUM YERE ATILIR MI?"

İBB Başkanı İmamoğlu, sahneye atılan Trabzonspor şapkasını yerden alıp öptü. İmamoğlu ardından, "Oğlum bu yere atılır mı, atılmaz" diyerek amblemi öptü.

TRABZONSPOR YÖNETİCİSİYDİ

İmamoğlu, bilindiği üzere bir dönem Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.

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