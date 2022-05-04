Ekrem İmamoğlu, şampiyonluğu neden gözyaşlarıyla karşıladığını anlattı: 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda! - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, şampiyonluğu neden gözyaşlarıyla karşıladığını anlattı: 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda!

04.05.2022 17:20

Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağladığı fotoğraf sosyal medyaya yansımıştı. İmamoğlu, fotoğrafa ilişkin ilk kez konuşurken "Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın. 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda" diye konuştu.

38 yıl sonra Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından gözyaşlarını tutamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, o anlara ilişkin açıklama yaptı.

"13 YAŞIMDAYDIM ŞAMPİYONLUK YAŞADIĞIMDA"

Yıllar sonra Trabzonspor'un şampiyonluğunu gördüğünü belirten Ekrem İmamoğlu, "İlk kez o akşam kızımla maç izledim. Büyük oğlum ve küçük oğlum maç izlemeye buraya geldi. Aslında eşim fotoğrafımızı çekmiş. Kusura bakmayın da gözümden yaş aksın. 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda. İlk şampiyonluğu da hatırlıyorum. Büyük oğlum da telefonla aradı ağlıyordu şampiyonluk gecesi. Her şampiyonluk bu duygularla yaşansın." ifadelerini kullandı.

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"GÖSTERİLERİ ÇOK BEĞENDİM"

Şampiyonluk sonrası yapılan gösterileri de değerlendiren İBB Başkanı, "Trabzon Meydan'daki gösterileri çok beğendim. Enerjisi yüksek. Trabzon'da yerel yöneticiler niye tekno grubu getirip bugüne kadar konser yapmadılar düşünsünler. Ne güzel hayatlarında unutulmayacak anılar elde edildi." dedi.

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