Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir - Son Dakika
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Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir

09.06.2022 10:50
Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir

Ekvador Milli Takımı, Dünya Kupası'ndan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Ekvador Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Byron Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu kanıtlayan belge FIFA'ya sunuldu. Kanıtlara göre Castillo'nun 1998 yılında Ekvador'da değil Kolombiya'nın Tumaco kentinde doğduğu resmen belgelendi.

Ekvador Milli Takım'ı Dünya Kupası'ndan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ekvador Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Byron Castillo'nun Kolombiya doğumlu olduğunu ortaya çıkaran belge, Şili Federasyonu'nun avukatı Eduardo Carlezzo tarafından FIFA'ya sunuldu. Ortaya çıkan kanıtlara göre Castillo'nun 1998 yılında Ekvador'da değil Kolombiya'nın Tumaco şehrinde doğduğu resmen belgelenmiş oldu. TV Azteca'nın haberine göre, FIFA eğer belgeleri kabul ederse Ekvador'u 2022 Dünya Kupası'ndan men edecek ve eleme grubunda oynadığı maçlarda hükmen yenilgi uygulayarak Şili'nin turnuvaya katılması sağlanacak.

FIFA'DAN AÇIKLAMA

FIFA eğer belgeleri kabul ederse Ekvador'u 2022 Dünya Kupası'ndan men edecek ve eleme grubunda oynadığı maçlarda hükmen yenilgi uygulayarak Şili'nin turnuvaya katılması sağlanacak.

İTALYA KATILABİLİR

Ekvador'un gitmemesi durumunda açıklama yapan İtalya'nın en önemli spor yöneticilerinden biri olan Franco Chimenti Dünya Kupası'na katılma hakkının İtalya'ya verileceğini iddia etti. "Sıralamada en yüksek takımdan bahseden bir FIFA kuralı var. Ve bu kesinlikle İtalya" açıklamasını yaptı.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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