Elazığ'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Yarışması'nda engeller ortadan kalktı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Yarışması'nda engeller ortadan kalktı

Elazığ\'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Yarışması\'nda engeller ortadan kalktı

Elazığ'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Yarışması'na katılan down sendromlu, mental ve otizmli özel sporcular, müsabakalarda ter dökerek engelleri ortadan kaldırdı. Yarışmada 100, 200 ve 400 metrede yarışan sporcular, gülle atma alanında da yeteneklerini sergiledi. Yarışmaların güzel ve eğlenceli geçtiğini belirten kulüp başkanı, özel çocukların spor faaliyetleriyle uğraştıklarını ve Türkiye şampiyonasına katılacaklarını söyledi. İlk kez yarışmaya katılan ve 2 madalya kazanan özel sporculardan biri ise sporcu ve öğretmen olmak istediğini belirtti.

20.05.2024 13:34
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Elazığ'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Yarışması'na katılan engelli sporcular, müsabakalarda ter dökerek engelleri ortadan kaldırdı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Elazığ İl Temsilciliği tarafından Özel Sporcular Atletizm Yarışması düzenlendi. Fırat Üniversitesi atletizm sahasında yapılan yarışmaya, down sendromlu, mental ve otizmli özel sporcular katıldı. Atletizm müsabakasında 100, 200 ve 400 metrede ter döken özel sporcular, kısasıya yarıştı. Ayrıca özel sporcular, gülle atarak hem yeteneklerini sergiledi hem de heyecanlarını paylaştı. Dereceye giren sporculara ise madalyalar verildi.

Yarışmaların güzel ve eğlenceli geçtiğini belirten Elazığ Okyanus Spor Kulübü Başkanı İrfan Tunç, "Özel çocukların spor faaliyetleri ile uğraşıyoruz. Bugün burada Elazığ Özel Çocuklar Atletizm Yarışması yapılıyor. Özel çocuklarımız, down, mental ve otizm alanında yarışmaya katıldılar. 100, 200 ve 400 metre koşu ve gülle atma alanında yarışmaya katıldılar. Bu alanda gösterecekleri performanslarıyla Türkiye şampiyonasına katılacaklar. Eğlenen özel çocuklarımız mutlular" dedi.

İlk kez yarışmaya katılan ve 2 madalya kazanan özel sporculardan Toprak Cinbil, "Antrenörüm ile birlikte yarışmaya katıldık. Yarışmada birinci oldum. İlk olarak 100 metre ardından 200 metre koştum. İkisini de kazandım. İleride ise sporcu ve öğretmen olmak isterim" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Burhanettin Balin Antrenör de, "Zaten Toprak'ı yetenek taramasında keşfettik. İlk olarak okuldaki hocası bize getirmişti. Ondan sonra Tuba hocamız ile birlikte hareket ederek kendi yeteneğine sahip çıkmaya karar verdik. Toprak'ın hem fiziksel olarak hem yaş olarak başarı sağlayacağı en uygun branşın atletizm olacağına inanıyoruz. Okuldan getirdiğimiz Toprak, ilk defa 100 metre ve 200 metre koştu ve derecesi çok iyi" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Yarışması'nda engeller ortadan kalktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Yarışması'nda engeller ortadan kalktı - Son Dakika
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