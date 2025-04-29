Elazığ Wushu Takımı\'ndan Başarı

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu faaliyet programında yer alan illerarası şampiyonada Elazığ derece üstüne derece aldı.

Malatya'da 26-27 Nisanda düzenlenen iller arası şampiyonasında Elazığ'ı temsilen müsabakaya katılım sağlayan Kebanlı sporcular 11 derece elde etti. Sporculardan Mehmet Cem Ökke 70 kiloda 1.'lik, Muhammed Bedirhan Doğan 55 kiloda 1.'lik, Senanur Erdem 52 kiloda 1.'lik, Mehmet Emin Özer 50 kiloda 1.'lik, Ahmet Selçuk Yılmaz 48 kiloda 1.'lik, Elif Nur Özer 45 kiloda 1.'lik, Elif Naz Aktaş 35 kiloda 1.'lik, Hurşit Emir Karaoğlu 35 kiloda 1.'lik, Ebrar Sare Genç 50 kiloda 2.'lik, Gülsima Ökke 45 kiloda 2.'lik ve Elif Sahra Genç 32 kiloda 2.'lik elde etti. Elde edilen dereceler sonucuna sporcular 25-28 Haziran tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan Açık Balkan Wushu Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Konuya ilişkin Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ'ımızı temsilen Malatya'da düzenlenen müsabakaya Keban ilçemizden katılım sağlayan sporcularımızdan üstün çaba ve gayretleri neticesinde 11 ayrı derece geldi ve bu dereceler Elazığ'ımızı aynı zamanda Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü gururlandırdı. Katılım sağlayan, derece elde eden sporcularımızı ve Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörümüz Wushu Kung Fu İl Temsilcisi aynı zamanda milli takım antrenörü Fethi Oruç'u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ